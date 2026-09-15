中國男子印尼射殺受保育海龜後食用惹公忿　遭當局扣留調查｜有片

一名中國遊客涉嫌在印尼拉賈安帕（Raja Ampat）海域持魚叉獵殺一隻受保育玳瑁海龜，36秒影片網上瘋傳後，當局9月14日確認他已在望加錫（Makassar）被扣留，將押送索龍（Sorong）調查。



據馬來西亞《新砂拉越論壇報》（New Sarawak Tribune）9月14日報道，印尼《羅盤報》（Kompas）引述拉賈安帕海洋保育區管理處消息，涉案男子僅公布姓名譯音為商偉的Wei Shang，相信案發於9月9至11日其逗留當地期間。

影片顯示他戴水肺潛水，在法姆群島（Fam Islands）珊瑚礁旁海床瞄準一隻玳瑁。主管哈桑（Hasan Makassar）譴責有人在保育區內使用破壞環境的裝備，並涉嫌殺死受保護動物。

國際專業潛水教練協會（PADI）在教學中明確要求潛水員不得觸碰、騷擾或傷害水下任何生物，水肺漁獵直接違背了這一核心原則。很多國家對水肺漁獵也有極為嚴格的規定，而疑犯捕獵玳瑁的行為違反多項法律規定，引起不少潛水愛好者的憤慨。

中國籍男子Wei Shang疑似食用玳瑁的圖片。（X@Byron_Wan）

印尼1990年起立法保護海龜，2018年環境部條例明確六品種受保護。網上其後流傳該玳瑁被烹煮奉客的照片，激起公憤。報道指遊客先把內容上載中國社交平台，再轉載其他平台，引起潛水及保育社群關注。努山塔拉自然保育基金會（YKAN）海洋項目總監伊爾曼（Muhammad Ilman）認為，此案應是改進保育區旅遊管理的契機。

當局正與警方及移民部門協調，不排除展開法律程序。法姆群島屬拉賈安帕著名海域，包括標誌性的皮亞內莫（Piaynemo）一帶。