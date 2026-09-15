路透：中國緊握美製造業命脈「釔」　稀土元素料成習特會重要議題

中國國家主席習近平計劃於9月24日對美國進行國事訪問，並在白宮與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會面。據路透社分析，美國需要稀土元素釔（yttrium），而中國是全球主要的釔供應國。2025年年中，中國曾有一段時間沒有向美國出口任何釔，此後的供應也十分不穩定。分析認為釔將會成為「習特會」的重要議題。



據報道，在中國暫停對美國出口釔期間，造成的短缺影響到美國的航空、能源和半導體產業。

釔的關鍵性使其成為中國貿易談判中的強大武器。正如日本現時正經歷的情況，它也可能成為一種懲罰手段。

暗黑金属

釔是一種奇特的金屬元素。嚴格而言，它並非稀土元素，但總是與稀土元素一起被發現。

2010年6月3日，圖為稀土元素釔（Yttrium）。（網絡圖片）

釔的用途十分廣泛，從屏幕顯示器到半導體再到雷射器。但它最重要的應用在於製造熱障塗層，以保護噴射引擎免受極端高溫的影響。

即使是通常被視為金屬資訊權威的美國地質調查局，也無法確定釔的開採量。根據其估計，2025年全球釔礦產量在1萬至1.5萬噸之間。

報道指，全球幾乎所有的釔都產自中國，而中國官方並未公開任何關於釔礦開採或分離生產配額的資訊。

中國過去一年利用釔的出口向美國施壓

2025年4月，中國對釔以及其他六種稀土元素實施出口管制，導致海外運輸幾乎完全停止。

直到2025年10月，在習近平與特朗普在韓國釜山會晤前夕，美國才恢復從中國進口釔。

北京同意將對稀土和磁鐵的更嚴格限制推遲一年實施，但維持了對釔的出口管制。

這些限制要求出口商證明釔僅用於民用用途，這使得釔成為一種可用於針對特定貿易夥伴和西方企業的精準武器。

雖然特朗普當時稱讚釜山會面「令人驚嘆」，但2025年10月會晤後，釔的供應再次中斷。到今年2月，嚴重的短缺導致美國塗層供應鏈的生產停滯。

2025年10月30日，韓國釜山，國家主席習近平（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場舉行會面。（Reuters）

今年3月，中國向美國出口60噸氧化釔，這似乎是在白宮直接介入，協助一間難以取得出口許可的美國大型企業之後發生的結果。

數月後，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）對中國釔出口速度緩慢表示遺憾，並承認「有時候我們必須親自出面表明立場」。

其後，雖然5月舉行了另一次會面，會後北京表示將與美國合作，解決稀土出口方面「合理的」擔憂，但釔出口再次中斷，直到7月才恢復，出口量為29噸。

路透社認為，北京正利用釔作為其與美國貿易僵局中的一個施壓點，透過少量供應來避免全面對抗，但又不足以完全緩解供應鏈壓力。

2026年5月14日，中國北京，美國總統特朗普（Donald Trump）抵達人民大會堂前，中國人民解放軍士兵舉起美國國旗和中國國旗，參加歡迎儀式。（Reuters）

對高市早苗政府的懲罰

2025年11月，日本首相高市早苗發表有關「台灣有事」的言論激怒北京以來，日本幾乎沒有收到任何釔。

鎵、铽和鏑等其他關鍵金屬的供應也遭到切斷，似乎重演了2010年「釣魚台事件」的情況。當時，中國漁船在釣魚台海域與日本巡邏船發生相撞，中國其後限制稀土出口到日本。

此後，雖然日本致力讓供應鏈多元化並儲備稀土，但仍高度依賴中國。

這種非正式的禁運對日本企業造成影響，多間日本企業在提交給東京證券交易所的文件中提到這一影響。

在今年之前，稀土問題通常每月被提到的次數不到40次。

2025年7月26日，代表鈧 (Sc)、釔 (Y)、釹 (Nd)、鑭 (La) 等稀土元素的立方體以金字塔形式堆疊在中國國旗前。（Getty）

但在今年5月和6月，在近200份提及稀土的文件中，超過三分之二的文件表示，出口管制正對其業務產生負面影響，或將來可能會產生負面影響。