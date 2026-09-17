高市早苗首度改組內閣　總務相林芳正退出　經濟閣僚幾乎全留任

日本首相高市早苗9月17日改組內閣，為就任後首次改組，主要經濟閣僚幾乎全數留任，維持政權骨幹，擺出兼顧增長與財紀布局，總務相林芳正則不在新閣僚名單之列。她傍晚將見記者說明改組用意。



據路透社（Reuters）9月17日報道，官房長官木原稔當日下午公布高市改組內閣名單。財務相片山皋月、經濟產業相赤澤亮正、經濟財政相城內實均留任；防衛相小泉進次郎、外相茂木敏充也續任。城內實表示，將致力推動強經濟與財政可持續發展兩者並行。

日本內閣官房長官木原稔（GettyImages）

片山另負責消費稅及支援金法案，稱會在積極財政下減輕中低收入者負擔。市場意見認為，除了總務相林芳正退出內閣外，今次改組並無意外。

自民黨16日先行黨役員人事，幹事長鈴木俊一、副總裁麻生太郎等留任；維新會中司宏入閣任規制改革擔當相。內閣經認證式後正式發布。去年黨總裁選四名對手中，小泉、茂木、小林鷹之留任要職，被視為布局2027年秋季總裁選舉。