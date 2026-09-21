俄杜馬選舉｜俄指烏無人機大舉攻襲圖擾選情 無阻執政黨得票領先
撰文：蕭通
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俄羅斯9月18日起舉行國家杜馬（國會下議院）選舉，投票為期3天，也是俄烏戰事全面爆發後首次選舉。俄方表示，烏克蘭試圖干擾選舉，期間發動大規模無人機襲擊。據中央選舉委員會公布，整體投票率約為56.66%。路透社報道，初步點票結果顯示，執政統一俄羅斯黨（United Russia party）以57.5%的得票率遙遙領先。
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，選舉結果將反映，人民對俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）施政的支持。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）也稱，初步點票結果反映，執政統一俄羅斯黨表現優異，也代表人民信任該黨，繼續執政。
俄方指控，選舉期間，烏克蘭對俄發動了大規模無人機襲擊，造成莫斯科地區3人死亡，俄控赫爾松州另有2人死，當中包括一名選務人員。俄羅斯國防部稱，在24小時內，擊落了近2,000架針對不同地區的烏克蘭無人機和8枚巡航導彈。
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