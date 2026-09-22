習近平夫婦將9.23抵美　白宮公布訪問儀式細節包括特朗普接機

中國國家主席習近平與夫人彭麗媛將於9月23日（周三）抵美進行國事訪問。第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）辦公室22日公布白宮接待習近平夫婦的安排，其中包括特朗普（Donald Trump，又譯川普）親自接機、玫瑰花園舉行歡迎儀式、美軍飛行編隊表演、以及國宴。此次是習近平夫婦時隔11年對美進行國事訪問。



根據公告，特朗普將於9月23日在安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）迎接習近平夫婦。

9月24日上午，特朗普夫婦將為習近平夫婦舉行國事訪問歡迎儀式。儀式將在白宮南草坪、國事廳及玫瑰園舉行，屆時將有代表美國武裝部隊各軍種的479名軍事人員參與。

2026年5月15日，北京中南海花園，中國國家主席習近平（右）與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）合影。（Reuters）

儀式包括在南草坪由美國海軍陸戰隊無聲操槍排，以及美國聯合部隊司令部進行的總統禮儀展示。儀式將以一場由一架B-2「幽靈」轟炸機和四架F-22「猛禽」戰鬥機組成的軍事飛行編隊表演結束。

周四晚間，特朗普總統夫婦將在白宮北門廊迎接習近平夫婦，隨後在東廳舉行國宴。周五上午，雙方還將在白宮紅廳共進茶點。特朗普總統夫婦將在當日於國家檔案館為習近平夫婦送行。