新加坡打擊巴士乘客無品行為　大聲播片、腳擱座位隨時罰3000元

新加坡從周三（9月23日）起，在公共巴士上大聲播放音樂或視頻、亂丟垃圾，把腳放在座位上，或飲食等滋擾他人的行為將屬違法，違例者最高可罰500新元（約3074港元）。



較嚴重的行為，例如在巴士轉換站或總站阻礙其他乘客通行、危及他人安全，或在巴士、轉換站或總站隨地大小便，最高罰款可達5000元（約30734港元）。

目前，這類滋擾和不文明行為，在地鐵列車及地鐵站內已有相應規定。陸路交通管理局（LTA）周一（21日）發文告宣布，把相關監管框架擴大至公共巴士、巴士轉換站和總站，以統一公共巴士和地鐵針對滋擾及擾亂秩序行為的規定。

陸交局說：「這些規定將為所有乘客營造更安全、更舒適，也更顧及他人的公共交通環境。」

圖為澳門一名男子坐巴士時，脫下拖鞋用雙手緊握雙腳，貌似想將兩腳腳板合上呈現合十的姿勢，並晾放前方扶手上。（「fb@澳門高登起底組」圖片）

國會去年10月通過《交通領域（雜項修正）法案》，為落實相關措施提供法律依據。本地公共交通工具如地鐵和巴士內已張貼告示，列明乘客應遵守的乘車禮儀。

陸交局在文告中指出，在處理巴士上的擾民行為時，首要考量是儘量減少對其他乘客的不便，同時避免影響巴士服務。

有網民上載片段，指一名大叔在香港坐巴士時，於上層座位打開外賣盒公然吃雞腳。（「threads＠smartuncle13」影片截圖）

獲授權的公交人員，例如檢票員和巴士轉換站職員，可向涉嫌違規者發出違例通知單（Administrative Notification of Offence），陸交局之後會跟進調查。巴士車長則不會獲授權開出違例通知，以免影響他們安全駕駛。

新加坡1名男子被拍到在巴士上偷偷拿起前座女乘客的頭髮把玩，甚至一度將一撮頭髮放進口中舔舐。（ig「sgfollowsall」影片截圖）

不過，車長仍可根據現有運載條款，勸請乘客停止滋擾或擾亂秩序的行為。乘客若不聽勸，車長可要求對方下車；若對方拒絕配合，車長可向巴士運作控制中心求助，遇上嚴重情況也可報警。

類似的執法機制已在地鐵網絡實行。根據陸交局早前公布的數據，2025年6月至9月，地鐵網絡共發出59張針對不文明行為的違例通知單，平均每月約15張，較此前每月約27張明顯減少。相關違例情況，多數涉及在地鐵站或列車內飲食。

陸交局強調，公共交通是共享空間，乘客都有責任維護良好的乘車環境。不過，文告指出，即使新規定生效，陸交局和巴士業者在應對不顧及他人的乘客時，仍會視情況酌情處理並確保公平，尤其是涉及有身體或精神健康狀況的乘客。

有女生搭乘巴士時「連鞋帶腳」晾放對面座位，被網民批評無品。（「threads＠youknowwhoyoyare」圖片）

陸交局也會繼續與公交業者和社區夥伴合作，宣導良好的乘車行為。

公眾歡迎新規 關注如何執法

受訪公眾普遍歡迎新規定，但也關注實際執法成效。

退休人士鄒美華（61歲）說，乘客在公交工具上大聲播放音樂或視頻的情況相當普遍，一些人即使被提醒，也未必願意調低音量或改用耳機。她就曾勸一名乘客把手機音量調低，對方卻堅稱「已經很小聲了」。

她認為，新規定有望改善這類情況，但關鍵在於如何執法，如果執法力道不足，成效可能有限。

有港鐵乘客於網上發文表示，在車廂內目擊有阿伯用手機大聲播放影片，隔1個座位的男子不滿聲量，勸說阿伯「唔好咁大聲開speaker」，就被阿伯以一輪粗口辱罵。（Threads@nightingaletree_sasa）

薇薇安（34歲，營銷業）則建議當局提供渠道，讓公眾舉報違例行為。

她指出，巴士車長須專注開車，檢票員又並非經常隨車，即使上車查票也只停留一小段時間，未必能全程留意是否有乘客違規。

本文獲《聯合早報》授權轉載

