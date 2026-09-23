習近平訪美在即　梅拉尼婭公布細節安排

在中國國家主席習近平與夫人彭麗媛到訪白宮前夕，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）公布細節安排。



美國駐華領事館引述梅拉尼婭稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與梅拉尼婭9月24日在白宮迎接習近平與彭麗媛對美國進行正式國事訪問。此次訪問距離習近平與彭麗媛上次訪問白宮已超過十年，標誌着兩國關係中的一個重要里程碑。

2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）在北京人民大會堂會面時握手致意。（Reuters）

9月23日，特朗普將在安德魯斯聯合基地迎接習近平與彭麗媛。

9月24日上午，特朗普與梅拉尼婭將舉行國事歡迎儀式，迎接習近平與彭麗媛。儀式將在白宮的南草坪、國事樓層和玫瑰園舉行，共有479名軍人參加，他們代表美國武裝部隊的所有軍種。

歡迎儀式開始，白宮南側車道將由美國武裝部隊最高禮遇儀仗隊列隊迎接，並一直延伸至南門廊由美國國旗和中國國旗組成的國旗展示區。屆時，美國陸軍禮號隊將在南門廊吹奏禮樂，特朗普與梅拉尼婭將迎接習近平與彭麗媛進入白宮。

在國事樓層，有「總統專屬」之稱的美國海軍陸戰隊樂隊將演奏中國國歌和美國國歌，隨後特朗普與習近平將發表講話。

儀式還將包括美國海軍陸戰隊無聲操槍排和美國聯合軍種司令部在白宮南草坪舉行的總統致敬禮。隨後，玫瑰園將舉行軍事儀仗隊檢閱，美國陸軍禮號隊將沿着西側柱廊和橢圓形柱廊的屋檐列隊。美國陸軍老近衛軍橫笛鼓號隊、美國海軍陸戰隊無聲操槍排以及有「司令專屬」之稱的美國海軍陸戰隊鼓號隊將進行軍事表演。儀式的結尾是由一架B-2「幽靈」轟炸機和四架F-22「猛禽」戰鬥機參加的軍事飛行表演。

歡迎儀式結束後，梅拉尼婭與彭麗媛將參觀史密森學會國立亞洲藝術博物館，欣賞跨越數百年的藝術成就以及中美文化交流歷史的藝術作品。

24日晚上，特朗普與梅拉尼婭將迎接習近平與彭麗媛抵達白宮北門廊，隨後將在白宮東廳舉行國宴。第一夫人辦公室9月23日公布有關國宴的更多細節。

25日上午，特朗普與梅拉尼婭將迎接習近平與彭麗媛抵達白宮南門廊，隨後將在白宮紅廳舉行茶敘。之後，四人將前往位於華盛頓D.C.的美國國家檔案館，參觀一系列在歷史上對美中關係具有重大意義的重要檔案和文獻。

此次歷史性的國事訪問最後，特朗普與梅拉尼婭將在美國國家檔案館向習近平與彭麗媛道別。