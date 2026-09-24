習近平乘專機將抵美國　特朗普親自接機　「習特會」將上演｜最新

中國國家主席習近平9月23日下午乘專機離開北京，啟程前往美國展開為期3天的國事訪問，為時隔11年再度國事訪問美國，他將獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）高規格接待，包括特朗普親自接機、舉行盛大歡迎儀式等。「習特會」將上演，本文會持續更新有關這次習近平訪美的最新消息。



習近平11年再國事訪美 特朗普高規格接待 以台灣換伊朗?｜專頁

路透社：習近平不帶商界代表團訪美

【03:37】媒體早前曾傳出習近平可能帶商業高層團訪美的消息，後來變成「不確定」，路透社9月23日引述消息人士指，習近平將不會帶商界領袖代表團訪美。

習近平3天國事訪美行程有什麼內容？

在習近平與彭麗媛到訪白宮前夕，美國方面公布細節安排：

9月23日，特朗普會在安德魯斯聯合基地迎接習近平與彭麗媛。

2026年5月15日，美國總統特朗普與中國國家主席習近平於中南海茶聚。（Getty）

美國時間9月24日上午，特朗普與梅拉尼婭將舉行國事歡迎儀式，迎接習近平與彭麗媛。儀式將在白宮的南草坪、國事樓層和玫瑰園舉行，共有479名軍人參加，他們代表美國武裝部隊的所有軍種。

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24日晚上，特朗普與梅拉尼婭將迎接習近平與彭麗媛抵達白宮北門廊，隨後將在白宮東廳舉行國宴。

25日上午，特朗普與梅拉尼婭將迎接習近平與彭麗媛抵達白宮南門廊，隨後將在白宮紅廳舉行茶敘。之後，四人將前往位於華盛頓的美國國家檔案館，參觀一系列在歷史上對美中關係具有重大意義的重要檔案和文獻。

2026年8月23日，美國總統特朗普（Donald Trump）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）出席在華盛頓特區舉行的Freedom 250 Grand Prix 賽事。（Reuters）

此次歷史性的國事訪問最後，特朗普與梅拉尼婭將在美國國家檔案館向習近平與彭麗媛道別。

兩人將談什麼議題？

據英媒分析，兩國領導人將尋求穩定關係，六大主要議題包括中美關係、台灣問題、伊朗局勢、人工智能（AI）、芬太尼、採購波音飛機與農產品。

誰隨習近平出訪？

央視新聞指，陪同出訪的有習近平夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等人。