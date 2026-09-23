美國總統接機到訪外國領袖　上次是逾60年前　同等禮遇有赫魯曉夫

中國國家主席習近平9月23日啟程前往美國展開國事訪問，美國總統特朗普（Donald Trump）將親自到安德魯斯聯合基地接機。近代外國元首訪美時多由高階官員接機，總統在白宮南草坪舉行歡迎儀式，因此特朗普此舉可謂罕見的破格安排。

據外媒指，近代美國總統通常只會親自在機場迎接教宗，特朗普這次將是逾60年來美國總統再度親自在基地接機到訪的外國政治領袖，過去曾獲此禮遇的領袖包括前蘇聯領導人赫魯曉夫（Nikita Khrushchev）。



艾森豪威爾接機赫魯曉夫

赫魯曉夫1959年的訪美之旅相當轟動，當時為首次有蘇聯最高領導人踏上美國本土。赫魯曉夫在長達12天的正式訪問中，先後到訪華盛頓、大衛營、紐約市、洛杉磯、三藩市等地。

1959年9月15日，美國總統艾森豪威爾（Dwight David Eisenhower）親自前往安德魯斯空軍基地，迎接搭乘飛機抵達的赫魯曉夫。

1959年9月15日，美國總統艾森豪威爾（Dwight David Eisenhower）與蘇聯領導人赫魯曉夫（Nikita Khrushchev）在安德魯聯合基地的停機坪上檢閱儀仗隊，這是蘇聯領導人首次對美國進行正式訪問。（Getty）

1959年9月，時任美國總統艾森豪威爾（右）與訪美的蘇聯領導人赫魯曉夫（左）（Getty）

甘迺迪接機麥美倫

1962年4月，美國時任總統甘迺迪（John Fitzgerald Kennedy）也曾在安德魯斯空軍基地親自迎接英國首相麥美倫（Harold Macmillan）。但據美方紀錄，麥美倫此訪屬「非正式訪問」，接機的意義更多是展現美英特殊關係與兩人深厚私交。

1962年4月27日，美國時任總統甘迺迪（John Fitzgerald Kennedy）在安德魯斯空軍基地親自迎接英國首相麥美倫（Maurice Harold Macmillan）。（甘迺迪總統圖書博物館）

據英國廣播公司（BBC）報道，1961年至1963年執政的甘迺迪也曾親自到安德魯斯空軍基地迎接來訪的其他外國元首，包括加納總統、突尼斯總統、厄瓜多爾總統等人，當其時此舉更多是因歡迎儀式就放在機場舉行，但後期發現頻到機場迎接會造成交通擠塞，所以後來改為在白宮辦歡迎儀式。

多次接機教宗

雖然美國總統親自接機安排極為罕見，但教宗是個例外。1987年，列根（Ronald Reagan）在邁阿密機場迎接教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）；1999 年，克林頓（Bill Clinton）在機場迎接再次迎接教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）。

2015年9月22日，奧巴馬（Barack Obama）在安德魯斯聯合基地迎接教宗方濟各（Pope Francis）。（Getty）

而2008年，小布殊（George W. Bush）夫婦在安德魯斯聯合基地迎接教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）；2015年，奧巴馬（Barack Obama）夫婦在安德魯斯聯合基地迎接教宗方濟各（Pope Francis）。