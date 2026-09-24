荷里活前監製韋恩斯坦性侵案紐約重審囚15年　庭上求情惟拒不認罪

因性侵指控於2020年被判囚23年的荷里活著名電影監製韋恩斯坦（Harvey Weinstein）23日在紐約法庭重審中被判囚15年。他當日於庭上求情，自稱並非暴力之人，向所有曾經傷害過的人致歉，但堅持否認所有非自願性行為指控。



韋恩斯坦因性侵女演員Jessica Mann及強迫電影製作助理Miriam Haley口交，於2020年分別被法庭裁定一項三級強姦罪和一項一級刑事性侵罪罪成，判囚23年，惟判決於2024年在紐約上訴法院被推翻並下令重審。

2025年6月，他再次被判一級刑事性侵罪罪成，但陪審團未能就女演員Jessica Mann強姦一案達成一致裁決，控方後拒絕就此案進行第四次重審。本周三（23日），韋恩斯坦因Haley一案被判囚15年。

韋恩斯坦在判決當日穿着深色西裝、繫紅色領帶，坐在輪椅中對法庭表示：「我不是一個暴力的人，請予以憐憫」，又稱：「我誠摯的向所有我傷害過的人道歉。」

荷里活淫監製韋恩斯坦，於2017年起被近百名女演員、模特及僱員指控性侵，其中不乏荷里活一線女演員及模兒。（Getty Images）

法庭宣判後，其發言人稱將就最新判決和定罪提出上訴，並稱韋恩斯坦不僅因相關案件被判刑，更因其成為Metoo運動的代表人物而被判刑。

法官Curtis Farber表示，韋恩斯坦是一名「性掠奪者（sexual predator）」，沒有為其行為承擔責任。

性侵案的受害者Haley在聽證會後表示，她認為15年刑期是公平的，對此感到滿意。

韋恩斯坦另因對一名意大利演員兼模特的性侵行為在2022年於洛杉磯被裁定犯有強姦及兩項性侵罪，並在2023年2月被判刑16年。不過，該刑期其後被上訴法院撤銷，他將在洛杉磯再次接受重審。

韋恩斯坦一直否認所有非自願性行為指控，稱其有關行為均為自願。至今已有80多名女性指控他性侵或性騷擾。