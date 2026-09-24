荷里活前監製韋恩斯坦性侵案紐約重審囚15年　庭上求情惟拒不認罪

撰文：藺思含
出版：更新：

因性侵指控於2020年被判囚23年的荷里活著名電影監製韋恩斯坦（Harvey Weinstein）23日在紐約法庭重審中被判囚15年。他當日於庭上求情，自稱並非暴力之人，向所有曾經傷害過的人致歉，但堅持否認所有非自願性行為指控。

韋恩斯坦因性侵女演員Jessica Mann及強迫電影製作助理Miriam Haley口交，於2020年分別被法庭裁定一項三級強姦罪和一項一級刑事性侵罪罪成，判囚23年，惟判決於2024年在紐約上訴法院被推翻並下令重審。

2025年6月，他再次被判一級刑事性侵罪罪成，但陪審團未能就女演員Jessica Mann強姦一案達成一致裁決，控方後拒絕就此案進行第四次重審。本周三（23日），韋恩斯坦因Haley一案被判囚15年。

韋恩斯坦在判決當日穿着深色西裝、繫紅色領帶，坐在輪椅中對法庭表示：「我不是一個暴力的人，請予以憐憫」，又稱：「我誠摯的向所有我傷害過的人道歉。」

荷里活淫監製韋恩斯坦，於2017年起被近百名女演員、模特及僱員指控性侵，其中不乏荷里活一線女演員及模兒。（Getty Images）

法庭宣判後，其發言人稱將就最新判決和定罪提出上訴，並稱韋恩斯坦不僅因相關案件被判刑，更因其成為Metoo運動的代表人物而被判刑。

法官Curtis Farber表示，韋恩斯坦是一名「性掠奪者（sexual predator）」，沒有為其行為承擔責任。

性侵案的受害者Haley在聽證會後表示，她認為15年刑期是公平的，對此感到滿意。

韋恩斯坦另因對一名意大利演員兼模特的性侵行為在2022年於洛杉磯被裁定犯有強姦及兩項性侵罪，並在2023年2月被判刑16年。不過，該刑期其後被上訴法院撤銷，他將在洛杉磯再次接受重審。

韋恩斯坦一直否認所有非自願性行為指控，稱其有關行為均為自願。至今已有80多名女性指控他性侵或性騷擾。

涉性侵女演員　獲刑16年荷里活前監製韋恩斯坦面臨新指控拒認罪荷里活金牌監製性侵案被指審判不公　紐約上訴法院推翻定罪促重審荷里活金牌監製韋恩斯坦強姦女演員罪成　被判入獄16年
韋恩斯坦Harvey Weinstein
#MeToo
美國
荷里活金牌監製性侵