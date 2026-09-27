美國大幅放寬燃油效率標準至2031　特朗普：降車價

美國運輸部9月28日將敲定大幅降低車輛燃油效率標準至2031年，逆轉前總統拜登推動車廠生產更多電動車的政策。總統特朗普表示，新標準將降低新車價格。



路透社報道，運輸部長達菲（Sean Duffy）稱，新標準是「美國汽車工人的重大勝利」。根據新規定，2031年車隊平均燃油效率將降至每加侖34.5英里，遠低於拜登時期的50.4英里。

2025年10月24日，美國費城，美國交通部長達菲（Sean Duffy）在記者會上發表講話。（Reuters）

運輸部估計，新標準將令每輛新車平均成本降低930美元，但會增加燃油消耗、燃油開支及二氧化碳排放。該部門指，到2050年將增加約1,000億加侖燃油消耗，燃油開支增加1,850億美元，二氧化碳排放增加約5%。

特朗普此舉將令車廠更容易向消費者銷售燃油效率較低的車輛。拜登時期運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）批評：「降低標準將加速特朗普一直在做的事：把清潔技術未來拱手讓給中國，並迫使美國人在油站支付更多。」

美國司機正面對自2月底美以對伊朗開戰以來燃油價格大幅上漲的壓力。拜登政府此前要求車廠生產更多電動車以符合日益嚴格的燃油效率標準，特朗普政府則於去年12月提出追溯修訂2022年標準，並在2031年前每年僅提高0.25%至0.5%。