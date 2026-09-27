英國警方指美軍基地附近發生「重大事故」　拘多名男子涉爆炸品罪

英國警方周日（27日）表示，英格蘭西南部美軍使用的皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）附近發生「重大事故」，多名男子涉嫌觸犯爆炸品罪行被捕，軍方拆彈專家正檢驗多輛車，附近居民已經疏散。警方相信情況已受控。



據英國天空新聞（Sky News）及路透社報道，事發於格洛斯特郡惠爾福德（Whelford），該村緊鄰皇家空軍費爾福德基地。現場有警員持械封鎖基地正門，軍方拆彈專家正檢查多輛汽車；居民被疏散至附近一間康樂中心，約有30輛警車、救護車及消防車停泊於村內。

2026年9月27日，在英國格洛斯特郡費爾福德，靠近駐紮著美國空軍人員的費爾福德皇家空軍基地附近的費爾福德青年足球俱樂部，停放著多輛緊急車輛。此前，警方宣布英國費爾福德空軍基地發生重大事件，多名男子因涉嫌違反《爆炸物法》而被捕。(Reuters)

費爾福德基地駐有大量美國空軍人員，英國政府授權美軍以該基地打擊在霍爾木茲海峽襲擊船隻的伊朗導彈陣地。伊朗革命衛隊此前警告，參與空襲的基地均屬合法目標。

警方未證實事故與基地直接相關。英國政府發言人表示，首相貝安德（Andy Burnham）已獲悉事態發展，調查進行期間不宜多作評論。

美國空軍發言人拒絕討論具體保安措施，僅稱駐英各聯隊保持警惕，會採取適當行動保障人員及家屬安全。