杜拜飛客機喋血案｜以色列：副機師刺機長圖墜機　遭乘客合力制服

杜拜航空一班由杜拜飛往特拉維夫的客機9月30日發生副機師刺傷機長、企圖墜機事件。以色列官員稱，乘客及機組人員合力制服副機師，客機安全降落沙特阿拉伯塔布克（Tabuk），乘客其後轉乘另一航班抵達以色列。



以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稱，涉事航班FZ1073載有174人，多為以色列人。

內塔尼亞胡稱，副機師在飛行途中刺傷機長，客機在不足30秒內急降近1.4萬呎。受傷機長血流披面，仍打開駕駛艙門，乘客進入後見副機師猛擊控制台，合力將其制服。

杜拜航空的客機圖片，此為示意圖（X@flydubai）

機上另一組杜拜航空機組人員接管客機，安全降落塔布克。沙特當局將審問副機師。以色列官員指副機師為阿曼籍，機長為印度籍。

乘客其後乘搭杜拜航空替代客機，逾10小時後抵達特拉維夫本古里安機場（Ben Gurion Airport）。