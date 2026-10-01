杜拜客機喋血案｜內塔尼亞胡：險釀911災難　已與特朗普通話

杜拜航空一班由杜拜飛往特拉維夫的客機9月30日發生副機師刺傷機長、企圖墜機事件。過程中，多名乘客與機組人員進入駕駛艙制伏副機師。多名乘客事後形容整起事件是一場奇蹟，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）讚揚，反抗的機長「成功阻止了一場911災難」。



美媒報道，以色列已將這次事件定調為「恐怖襲擊未遂」，惟尚未公開攻擊者的具體動機。內塔尼亞胡受訪時表示，就目前掌握情況看來，副機師是企圖讓飛機墜毀。他還表示，已與美國總統特朗普（Donald Trump）通話，談到這項「令人難以置信」的英勇行動，避免了一場災難。

內塔尼亞胡又指，以方事前沒有收到任何相關警告或情報，目前仍在調查。他稱，如果這次事件未被阻止，不只會是以色列的災難，也可能影響全球航空業。

杜拜航空客機驚魂：影片顯示在客機抵達沙特後，部份乘客拍掌慶祝安全抵達（影片截圖）

特朗普則在橢圓形辦公室證實已與內塔尼亞胡談及此事。他說，副機師「看起來可能是一名恐怖分子」，並轉述以方消息認為這名劫機者原本計畫讓飛機墜毀。

據路透社報道，內塔尼亞胡表示，這架班機共有174人，其中大多數是以色列公民。一名以色列官員指涉案副機師為阿曼籍；杜拜航空則表示，事件原因仍不清楚，並警告不要「過早推測」。