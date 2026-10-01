韓國光州少女遭姦殺案　一審判被告人張潤基無期徒刑

韓國光州5月發生一宗駭人命案，23歲男子張潤基（장윤기，音譯）涉嫌企圖性侵一名17歲女高中生，未得逞後將她殺害，並持刀刺傷前來救援的男高中生。光州地方法院鑑於案件牽涉到警方涉嫌幫忙滅證，加上兇手犯案手段殘忍、罪嫌無悔意， 9月30日依照「性暴力犯罪處罰等特例法」中「強姦殺人」等罪，判處被告無期徒刑。至於涉嫌包庇和毀滅證據的刑警，目前正接受司法審判。



綜合韓媒報道，光州地方法院刑事審判第13庭周三就上述案件宣判，判處張潤基無期徒刑，勒令佩戴電子腳銬，禁止其在兒童和青少年相關設施和殘疾人福利設施就業，期限10年。法庭稱，檢方提出的指控事項均成立，檢察官提出的「應將被告人與社會永久隔離」的主張合理。檢方預計仔細分析一審判決後，再決定是否提出上訴。

受害人的父母和法律代表其後在法院外召開記者會表示，是次判決沒有考量遺屬的悲痛，主張「如果不判處死刑，就應透過立法建立不得假釋的無期徒刑制度，將重大犯罪者永久隔離於社會之外」。

2026年7月13日，涉嫌在韓國光州殺害一名女高中生的23歲男子張潤基（Jang Yoon-gi，中）改口承認犯下強姦殺人罪，推翻他早前聲稱殺人是出於衝動而非由於想發生性關係的講法。圖為遇害女高中生照片。（網絡圖片）

在韓國，與強姦、搶劫等重大犯罪結合的殺人罪，只能處以死刑或無期徒刑。法院提到，在現行司法體系下，很難對張潤基判處死刑，韓國實質上已廢除死刑。