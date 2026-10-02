法國學生抗議教育資源緊拙　多間學校疑被縱火近2000人被捕｜有片

法國多間學校10月1日疑似被縱火，大量學生封鎖全國各地的學校，抗議學校經費不足和學習環境惡劣。據報道，法國西部城市南特（Nantes）的兩間高中疑似被縱火，北部城市魯昂一所學校的入口也被大火吞噬。內政部表示，當日共有1949人被捕，305名警察受傷。總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）同日召開緊急會議，討論騷亂局勢。



法國南特一間高中疑似被縱火：

據《英國廣播公司》（BBC）報道，學生抗議教師短缺、教室擁擠以及校舍破舊。10月1日，大學生也加入示威活動，提出類似的訴求。

事後，法國政府表示學生領導的示威活動已演變為「都市暴力」。

據報道，南特的兩宗火警均由垃圾桶被點燃然後蔓延開來。位於市中心的曼德拉高中的火警隨後蔓延至教學大樓正面，損毀了入口大廳。

在南部城市馬賽，據報道，抗議者向雨果高中的教職員潑灑汽油。

而在北部城市奧謝爾，德格魯吉利耶高中的一名校長被一枚失控的煙火擊中耳朵受傷。

據報道，法國高中（15至18歲的學生）的封鎖和抗議活動始於上週，隨後蔓延至全國數百所學校。

據法國內政部統計，截至目前，已有1027所高中受到示威活動影響，其中222所遭到封鎖。

報道指，至少有30所大學也遭到封鎖，包括雷恩和巴黎的校園。

10月1日，馬賽和斯特拉斯堡的公共交通服務因破壞行為、暴力威脅以及為阻止示威者出行而暫停。

17歲的拉斐爾（Raphael）參加了斯特拉斯堡一所學校外的抗議活動，示威者們用路障封鎖了附近的電車軌道。

他在接受法媒採訪時表達了對學校設施的不滿，稱有些房間漏水，廁所也不夠用。

他抱怨道：「教學大樓破舊不堪，食堂太小。學校沒有預算，沒有資源，管理人員也不夠。」