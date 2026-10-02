中國駐美大使謝鋒：兩國元首半年內互訪創歷史　年底料將兩度聚首

中國駐美國大使館在當地時間9月30日舉行慶祝中華人民共和國成立77周年招待會，美國白宮、國務院、商務部等部門代表、各界友好人士及多國駐美使節等800多人出席。



據中國駐美國大使館網站，中國駐美大使謝鋒致辭時稱，今年是中美關係「大年」，中國國家主席習近平此前時隔11年再次對美國事訪問，與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤，實現兩國元首半年內互訪，創造中美交往的歷史，具有里程碑意義。

他表示，這是一次領航定向之行，拓展合作之行，賡續友誼之行，彰顯擔當之行。兩國元首引領中美關係穩中有進、不斷改善，順應兩國和世界人民期盼。

2026年9月30日，美國華盛頓特區，中國駐美國大使館舉行慶祝中華人民共和國成立77周年招待會。（中國駐美大使館網站）

謝鋒又提到，中美元首年底前還有望在深圳、邁阿密的兩度聚首，為中美關係注入強勁動力。中美雙方此前已證實，兩國元首今年內還會再會晤兩次，包括11月在深圳舉行的亞太經濟合作組織（APEC）會議，及12月在邁阿密舉行的二十國集團（G20）峰會。

他指出，今年同樣是中國「十五五」開局之年，中方在強國建設、民族復興新征程上闊步前行，不斷為世界提供穩定性和正能量。中國發展是世界機遇，中美攜手是人類福音。

2026年9月30日，美國華盛頓特區，中國駐美國大使館舉行慶祝中華人民共和國成立77周年招待會，中國駐美大使謝鋒致辭。（中國駐美國大使館網站）

謝鋒寄望，中美兩國能在兩國元首引領下，攜手構建基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係，書寫中美和世界更加美好的新篇章。