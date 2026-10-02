美媒：美軍向沙特卡塔爾增派兩套愛國者防空系統　保護能源設施

美媒10月1日引述消息人士報道，美軍在近數週向沙特阿拉伯、卡塔爾境內增加運送兩套愛國者（Patriot）導彈防禦系統，以保護當地的石油、天然氣設施。



Axios引述2位匿名美方官員、1位來自中東地區的消息人士報道，美軍上月向沙特增派一套愛國者導彈防禦系統，以保護該國一處關鍵石油設施，美方同時向卡塔爾部署另一套愛國者系統，以保護一處天然氣設施。

報道稱，美方希望讓這兩位盟友相信一旦美國總統特朗普（Donald Trump）決定恢復針對伊朗的大規模作戰行動，美方將能保護兩國的關鍵能源設施。

2026年9月23日，美國總統特朗普在白宮登上直升機前，舉起手指指向前方（Reuters）

特朗普9月28日接受《時代雜誌》（TIME）專訪時，揚言或殲滅伊朗。

Axios報道並談到，若果爆發大規模對戰，美國將需要沙特開放領空供其使用，屆時若沙特方面認為其石油設施無法受到保護，就不太可能批准這項請求。

美軍正向中東增派軍艦、戰機及兵力，報道引述一位匿名美國官員透露，航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）及其打擊群已悄悄於9月27日離開聖地牙哥，啟程前往該地區，預計於11月中旬抵達中東。

美國核動力航空母艦“羅斯福號”6月22日停靠釜山作戰基地，準備參加美日韓首次多域聯合軍演。(Reuters)

屆時羅斯福號會與另外兩艘航空母艦會合，即3月起駐紮該地區的布殊號（USS George H.W. Bush）及部署約1個月的華盛頓號（USS George Washington），此意味中東地區可能同時集結多達3個航空母艦打擊群。