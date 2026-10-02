烏克蘭實戰首射國產FP-7彈道飛彈　澤連斯基宣布推動量產

烏克蘭10月1日公布，首次在實戰中向俄羅斯目標發射國產FP-7彈道導彈，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）隨即證實並宣布將推動量產。美媒《華爾街日報》指，這標誌烏克蘭正式躋身全球少數具備研發該類武器與實戰能力的國家，惟因財力不足等短期內難以量產。



澤連斯基當天在社交媒體上釋出相關畫面，並宣稱：「下一步：量產。」與此同時，該導彈生產商Fire Point行政總裁Iryna Terekh表示：「一款在戰火中以創紀錄速度研製的國產彈道導彈已投入戰場使用。」

據Fire Point介紹，FP-7導彈飛行高度最高可達37英里（約60公里），射程約為155英里（約249公里），彈頭重達440餘磅。

報道指，該導彈具備高俯衝速度，攔截難度極高，彈頭威力遠超該國遠程無人機，可精準摧毀地堡、橋樑等堅固目標，填補烏軍遠程精準打擊的火力短處。不過，受限於財力不足、產能有限，該型導彈難以大批量生產，短期內在戰場實質影響力有限。

目前，官方尚未公布本次實戰打擊的具體成效。