日本前防長晤澤連斯基：政府將試行購買烏克蘭無人機

綜合日媒報道，日本前防衛大臣、執政黨自民黨資深成員小野寺五典近日訪問基輔後表示，東京將試行採購烏克蘭公司Skyfall生產的無人機。小野寺五典10月1日（周四）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談後表示，隨着俄羅斯的襲擊持續進行，烏克蘭希望與日本在發展無人機攔截技術和其他領域合作。



據《每日新聞》報道，執政黨自民黨眾議員小野寺五典在訪問基輔期間向記者表示，烏克蘭方面解釋了俄羅斯日益頻繁使用噴射無人機的情況，以及烏克蘭在應對彈道導彈方面所面對的困難。

小野寺五典表示，他與澤連斯基及其他官員就防務合作進行的會談中獲得的資訊「極其重要」，因為日本計劃在今年年底前更新關鍵的安全文件。

小野寺五典指：「我想與政府協商，並在黨內分享這些訊息。」

據報道，在首相高市早苗的領導下，日本正尋求加強其國防能力，並着眼於更多地使用無人機和人工智能。

據《共同網》報道，日本政府認為烏克蘭製造的無人機擁有實戰經驗並在這個基礎上反覆改良，性能較高。日本還在推進探討讓自衛隊引入烏克蘭製造的攻擊型無人機，或許將着眼全面引進，對實用性及如何使用等議題進行驗證。

2026年10月1日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，右三）與到訪的日本前防衛大臣、執政自民黨眾議員小野寺五典（左三）率領的代表團舉行會面。（X@ZelenskyyUa）

小野寺五典1日與澤連斯基及國防部長赫馬拉（Yevhenii Khmara）舉行會談，商討了防務合作等議題。