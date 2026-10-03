韓媒：朝鮮向東海發射彈道導彈　NHK：落在日本專屬經濟區以外

《韓聯社》引述韓國軍方報道，朝鮮10月3日（周六）早上向東海發射了一枚不明飛行物。



韓國聯合參謀本部表示探測到這次發射，但並未透露更多細節。韓國軍方其後指朝鮮發射的是一枚彈道導彈。

2026年5月26日，朝鮮領導人金正恩（中）在朝鮮境內一處未公開地點視察戰術彈道導彈、火箭砲及精準巡航導彈的試射。（Reuters）

據報道，這次發射距離朝鮮9月20日，從元山地區向東海發射兩枚短程彈道導彈僅過了13天。

據《日本放送協會》（NHK）同日報道，防衛省於3日上午宣布，朝鮮發射了一枚疑似彈道導彈的物體。據防衛省官員稱，該物體據信已落入日本專屬經濟區（EEZ）以外。

防衛省宣布，朝鮮於3日上午6時30後不久，發射了一枚疑似彈道導彈的物體。

此外，防衛省也宣布，該物體估計已於上午6時50分左右落入日本專屬經濟區以外。

據防衛省官員稱，疑似彈道導彈的物體據信已落入日本專屬經濟區以外。

日本海上保安廳報告稱，截至上午7時，尚未發現任何船隻受損。

防衛省正分析相關訊息，並繼續保持警惕和監視。

首相高市早苗就情報收集等事宜發布了三項指示。

2026年6月25日，朝鮮領導人金正恩視察一場武器測試，測試期間，一枚火箭炮發射了一枚導彈。（Reuters）

在朝鮮疑似發射彈道導彈後，高市早苗指示，全力收集和分析情報，並及時準確地向公眾提供資訊；徹底檢查飛機和船艦的安全；以及採取一切必要措施，為任何不可預見的情況做好準備。