韓媒：朝鮮向東海發射彈道導彈 NHK：落在日本專屬經濟區以外
撰文：王海
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《韓聯社》引述韓國軍方報道，朝鮮10月3日（周六）早上向東海發射了一枚不明飛行物。
韓國聯合參謀本部表示探測到這次發射，但並未透露更多細節。韓國軍方其後指朝鮮發射的是一枚彈道導彈。
據報道，這次發射距離朝鮮9月20日，從元山地區向東海發射兩枚短程彈道導彈僅過了13天。
據《日本放送協會》（NHK）同日報道，防衛省於3日上午宣布，朝鮮發射了一枚疑似彈道導彈的物體。據防衛省官員稱，該物體據信已落入日本專屬經濟區（EEZ）以外。
防衛省宣布，朝鮮於3日上午6時30後不久，發射了一枚疑似彈道導彈的物體。
此外，防衛省也宣布，該物體估計已於上午6時50分左右落入日本專屬經濟區以外。
據防衛省官員稱，疑似彈道導彈的物體據信已落入日本專屬經濟區以外。
日本海上保安廳報告稱，截至上午7時，尚未發現任何船隻受損。
防衛省正分析相關訊息，並繼續保持警惕和監視。
首相高市早苗就情報收集等事宜發布了三項指示。
在朝鮮疑似發射彈道導彈後，高市早苗指示，全力收集和分析情報，並及時準確地向公眾提供資訊；徹底檢查飛機和船艦的安全；以及採取一切必要措施，為任何不可預見的情況做好準備。
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