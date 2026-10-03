澳洲紐卡素汽車衝入人群　9人傷　司機被捕

澳洲悉尼以北大約110公里城市紐卡素（Newcastle，又譯紐卡斯爾或紐卡索）10月3日發生嚴重交通意外，一架汽車衝進歡送欖球隊的人群中，9人受傷送院，其中2人情況危殆，涉事司機當場被捕。



澳洲廣播公司（ABC）及SBS電視台報道，事發於當地時間3日早上9時半左右，救援部門接報，指紐卡素市郊Wallsend一條主要道路Newcastle Link Road發生交通意外。

報道指，事發時現場有大批澳洲國家欖球聯賽（NRL）球會紐卡素騎士（Newcastle Knights）球迷聚集，歡送球隊出戰4日在悉尼舉行的總決賽。

當局調派10架救護車及3架直升機到場救治傷者，救援部門表示，2名危殆傷者中，其中1人情況穩定。目前未知傷者年齡，但有消息指，傷者包括小童。

新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）形容事件令人心痛，他向受影響人士的親友表達慰問，同時感謝包括警方及救護部門在內的救援人員應對事件，並形容球隊躋身總決賽對當地民眾帶來凝聚力，希望整個社區可以繼續保持團結。

圖為2026年10月3日，澳洲悉尼以北城市紐卡素（Newcastle）有汽車衝進歡送欖球隊的人群中，多人受傷送院，涉事司機當場被捕。（X/@sharky0440）

紐卡素騎士發聲明表示得知事件，稱向所有受影響人士送上慰問，而球隊巴士亦需要由原定的路線中改道，因此向等待及錯過送別球員的民眾致歉，強調以公眾安全為優先。