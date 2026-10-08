歐洲議會豎特朗普金裸雕像　藝術家諷「不義之王」

歐洲議會大樓內近日豎立一座高8.5呎的裸體鍍金特朗普雕像，由丹麥藝術家高志活（Jens Galschiøt，又譯加爾斯希奧特）創作，名為「橙色瘟疫」（The Orange Plague），又稱「不義之王」（King of Injustice）。



美媒報道，雕像10月6日在法國斯特拉斯堡（Strasbourg）歐洲議會正式所在地展出，由丹麥籍歐洲議會議員克勞森（Per Clausen）贊助。銅製雕像覆蓋23K金箔，特朗普坐在一名瘦弱男子肩上，大腿及下垂腹部緊夾男子頭部，雙手分別抓着高爾夫球杆及正義天平。底座寫道：「我坐在一個男人背上。他在我的重擔下沉沒。我會盡一切幫他，除了從他背上走下來。」

高志活表示：「特朗普喜歡黃金。某程度上，我覺得他會喜歡這座雕塑。」他稱特朗普正摧毀他所相信的一切，包括環境及以規則為基礎的世界秩序。他選擇以裸體呈現，靈感來自安徒生童話《國王的新衣》，「獨裁者不喜歡被人嘲笑」。

歐洲議會大樓內近日豎立一座高8.5呎的裸體鍍金特朗普雕像，由丹麥藝術家高志活（Jens Galschiøt，又譯加爾斯希奧特）（Jens Galschiøt）創作，名為「橙色瘟疫」（The Orange Plague），又稱「不義之王」（King of Injustice）。

克勞森稱，歐洲需要討論世界權力及其運用方式，「特朗普的行事方式對歐洲人來說是非常非常大的問題。我想在歐洲引發討論，我們如何自衛對抗特朗普，如何制定不依賴他的政治。」他稱除極右人士外，反應正面。

雕像10月6日至8日展出，附送逾1,000個3D打印迷你版，供途人取走作「抗議信物」。高志活以《國殤之柱》聞名。他近期要求港府歸還，此前亦曾在慕尼黑安全會議及巴西COP30氣候大會展出「橙色瘟疫」，並計劃下月在土耳其COP31展出。