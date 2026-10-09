美軍胡德堡基地2009年槍擊案 兇手12.3伏法 防長：直播處決過程
撰文：張子傑
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美國德州胡德堡（Fort Hood）美軍基地2009年槍擊案兇手哈桑（Nidal Hasan）被總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）批准處決後，美國防部五角大樓10月8日表示，哈桑在12月3日的處決過程將會向公眾直播。
綜合路透社、《衛報》及天空新聞（Sky News）等傳媒10月8日報道，美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）接受保守派媒體真美國之聲新聞（Real America's Voice News）訪問時披露有關消息，稱兇手將於12月3日下午1時伏法。
赫格塞思表示，兇手在軍隊內部發動伊斯蘭分子激進襲擊，因此對方應被槍決，而華府會確保民眾可以目睹行刑一刻，令大家需要知道進行如此行為將付出嚴重代價。
哈桑在2009年11月5日於胡德堡基地內大開殺戒，造成13人喪生、30人受傷。他被捕後供稱，自己發動襲擊是為了報復美國在中東的戰爭，以及保護阿富汗的塔利班戰士。而他亦將是相隔超過60年以來，美軍再次進行軍事處決。
對於哈桑有否提出最後要求或接觸特朗普政府，赫格塞思稱華府不會理會，稱對方會在12月3日露臉。
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