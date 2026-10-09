美國亞利桑那民主黨眾議院候選人遭當街性侵　警方展開調查

美國亞利桑那州民主黨國會議員候選人格林·普拉岑蒂亞（Bernadette Greene Placentia）向媒體透露，稱在修復受損的競選標語期間，遭到兩名男子襲擊並性侵，警方表示事件正在進行調查。



格林·普拉岑蒂亞10月7日接受當地報章《鳳凰城新時報》（Phoenix New Times）訪問表示，她在今年8月14日在太陽城（Sun City）修復競選標語期間，突然被兩名男子襲擊，甦醒後發現其中一人壓在她身上對她進行侵犯。

她其後表示，事件發生後曾感到難堪而未有立即報案，直至事件發生約兩週後，向警方報案，她接受《紐約時報》訪問，指她競選承諾促使她勇敢站出來，並思考如果自己迴避了為其他性侵受害者發聲的機會，又怎能實踐為所有選民奮戰的承諾。

格林·普拉岑蒂亞（Bernadette Greene Placentia）為亞利桑那國會第八選區民主黨候選人。（相片來源：Bernadette for Congress網站截圖）

紐約時報其後向當地馬里科帕縣（Maricopa County）警局進行查詢，警局發言人莫耶（Dave Moyer）表示調查仍在進行中，並拒絕作進一步評論。

於同選區競選的共和黨候選人哈馬德（Abraham Hamadeh）則發表聲明，敦促相關部門徹底調查這些嚴重指控，包括搜查事發時間及地點所有的監控錄影，並表示任何美國公民都不能在自己的社區成為受害者。