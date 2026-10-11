美司法部調查五大電視台　涉集體杯葛白宮採訪違反反壟斷法

美國總統特朗普（Donald Trump）早前禁止多間美國傳媒進入白宮採訪，遭5間主要電視台集體杯葛報道白宮以示抗議。美國司法部周六（10日）表示，正就這些傳媒行為是否違反反壟斷法展開調查。



據路透社報道，司法部進行調查的電視台包括美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、有線電視新聞網（CNN）、全國廣播公司（NBC）及霍士新聞（Fox News），這5間電視台為白宮電視記者團的主要成員，共同承擔報道白宮的費用，輪流組織報道並向全國各地傳媒提供採訪畫面。

2026年9月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布禁止三間主要新聞媒體：CNN、MS NOW與Politico進入白宮後。在白宮草坪上的美聯社（AP）工作室外，掛上一塊更新後的聲援標語。（Reuters）

司法部發言人說，上述電視台為商業競爭對手，集體杯葛行動可能違反《休曼反壟斷法案》（Sherman Antitrust Act）。

白宮於9月19日阻止CNN、Politico及MS NOW的記者進入白宮，並撤銷採訪證，稱報道總統是「特權而非權利」。三間機構遂入稟控告政府，指做法違反憲法第一修正案，地區法院法官凱利（Timothy Kelly）裁定禁令很可能違憲，白宮後於24日恢復三間傳媒的採訪權限，但有關個別活動及採訪小組安排的爭議持續。