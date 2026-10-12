美聯邦法官頒臨時限制令　叫停特朗普用公帑播政治電視廣告

美國一位聯邦法官10月11日（周日）晚下令，要求總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）必須取消所有剩餘的、用數百萬美元納稅人資金支付的電視廣告，這些廣告旨在宣傳他的政治理念。



美媒報道，紐約聯邦地區法官Jennifer L. Rochon支持包括無黨派監督機構「共同事業」（Common Cause）在內的一個聯盟的訴求，該聯盟質疑這些廣告非法濫用資金。她後頒布一項臨時限制令，要求特朗普政府取消所有剩餘廣告，包括原定於周日晚間播出的廣告。

法官表示，在為期兩週的命令有效期內，「被告不得簽訂、續約或擴大任何授權開發、製作、傳播、投放或播出這些受質疑廣告的協議」。

2026年10月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在紐約雪城（Syracuse）參加競選集會。（Reuters）

據悉，國土安全部動用2000萬美元的納稅人資金用於這些廣告。法律專家指出，這違反了聯邦法律中關於禁止將國會撥款用於「宣傳或政治宣傳」的規定，並可能觸犯其他法律。

使用公共資金支付這些廣告費用的做法招致強烈批評，甚至包括來自共和黨內部的一些批評。面對輿論的強烈反對，特朗普表示他將用競選帳戶支付這些廣告費用。一位白宮官員表示，目前沒有立即償還政府已支出資金的計劃。