胡塞武裝警告美國：若介入衝突將「沉重打擊」　包括區內所有利益

一名也門胡塞武裝官員警告美國，若美國介入葉門衝突，將面臨「沉重打擊」。胡塞武裝政治局成員布哈伊提（Mohammed Al Bukhaiti）星期一（10月12日）接受法新社訪問時說：「如果美國參與對也門的侵略，我們不會再花時間考慮是否反擊，而是會迅速作出沉重回應，打擊美國及其在這個地區的所有利益。」



他也警告，沙特石油設施和機場的「所有員工和工作人員遠離這些地點，因為這些地方如今已成為合法打擊目標」。

布哈伊提說，胡塞武裝針對沙特目標發動軍事行動，是為了向王儲傳達一個資訊，即他不能再躲在安全的地方對也門發動攻擊。

沙特利雅德國際機場上星期六（10日）遭到襲擊，造成13人死亡和309人受傷。美國總統特朗普（Donald Trump）隨後指出，正在考慮加入沙特對胡塞武裝的打擊行動。據報導，特朗普此前曾拒絕沙特提出的援助請求。

2026年10月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在紐約雪城（Syracuse）參加競選集會。（Reuters）

特朗普星期一說：「胡塞武裝的行為非常惡劣，非常惡劣。這種行為不好。」

沙特能源部長阿卜杜勒-阿齊茲·本·薩勒曼（Abdulaziz bin Salman）星期一在利雅德出席一場會議時說，近期發生的事件「考驗我們的基礎設施、機構、人民以及我們的韌性」。

他說：「過去幾周發生的事件非常嚴重，我們的回應也必須同樣嚴肅。」

也門內戰在7月再度爆發。這場戰爭中，由沙特領導的軍事聯盟支持也門政府，對抗獲得伊朗支持的胡塞武裝。胡塞武裝隨即開始襲擊沙特的石油設施、油輪和交通樞紐，包括接連對利雅德機場發動致命襲擊，令全球最大石油出口國沙特受到震動。

星期一晚間，沙特首都上空再次傳出爆炸聲。沙特領導的軍事聯盟說，已攔截一枚胡塞武裝導彈；胡塞武裝則稱，已再次將利雅德機場列為攻擊目標。

軍事聯盟也在社交媒體發聲明說，已「攔截並摧毀恐怖主義胡塞民兵組織發射、射向海米斯穆謝特的兩枚彈道導彈」。海米斯穆謝特是沙特南部一座城市，當地一處沙特軍事基地過去曾遭襲擊。

截至星期一，位於利雅德郊區、規模龐大的機場仍暫停運作。

圖為2026年10月10日的監控電視畫面，顯示沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）受襲時情況。（Saudi Ministry of Media/Handout via REUTERS ）

也門政府軍稱打死近千名胡塞武裝人員

另據也門政府控制的薩巴通訊社報導，也門政府軍發言人努扎伊利星期一發聲明說，政府軍在過去24小時內的軍事行動中打死約950名胡塞武裝人員。

聲明說，作為「也門黎明」行動的一部分，政府軍已對胡塞武裝軍事目標實施1879次打擊。過去24小時內，政府軍除重創胡塞武裝人員外，也摧毀約380輛軍用車輛，同時壓制胡塞武裝火力點，擾亂指揮控制和補給體系。

也門胡塞武裝發言人薩雷亞（Yahya Saree）則說，過去24小時內，沙特阿拉伯對也門首都沙那以及焦夫、塔伊茲、薩達、馬里蔔等省發動119次空襲及導彈打擊。

聲明說，自本輪衝突升級以來，沙特對也門發動的空襲及導彈襲擊累計已達2177次。

本文獲《聯合早報》授權轉載

