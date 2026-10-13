白宮要求美國駐希臘大使吉爾福伊爾辭職

美國白宮新聞秘書扎卡里亞（Katie Zacharia）10月13日在其首次簡報會上表示，白宮已要求美國駐希臘大使吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）辭職。



美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，扎卡里亞稱：「我們已要求吉爾福伊爾大使辭職。她一直是團隊的寶貴資產，我們祝她一切順利。」

2026年10月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）宣布，已任命其社交平台Truth Social的傳訊顧問扎卡里亞 （Katie Zacharia，右）出任白宮發言人一職。（IG@katiezacharia）

總統特朗普（Donald Trump）此前一日已暗示吉爾福伊爾可能被撤換。他在白宮被問及是否正考慮解僱這名大使時說：「我們正在考慮。我們不高興。」

吉爾福伊爾曾是特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）的未婚妻，近日因多篇報道質疑其出任大使前後的行為而備受審視。

美媒連串報道指美國駐希臘大使吉爾福伊爾涉及要求金主代付10萬美元信用卡欠款等不當行為。此前特朗普與國務卿魯比奧已對其極度不滿，白宮最終於10月13日正式出手要求其辭職。

較早前，包括《華爾街日報》在內美媒報道，一名美國高級官員透露，特朗普與魯比奧對其行為「極度憤怒」，白宮隨後在哥倫布日假期後的周二（10月13日）迅速拍板落實逼退決定。

2026年5月14日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）隨同美國總統特朗普（Donald Trump）訪華，出席與中國國家主席習近平（不在圖中）的雙邊會晤。（Reuters）

報道指，吉爾福伊爾在參議院確認聽證會前，要求金主迪特斯（Eric Deters）直接將10萬美元匯給美國運通，稱交易不會留下書面記錄，並提出協助他接觸政府高層。迪特斯稱從未付款。其律師否認不當行為，稱款項是獲提名前提供演講服務的報酬。

美國務院監察長辦公室正調查她對待使館員工、私人旅行、收受禮物及與商業利益關係的指控。消息指她曾威脅解僱員工，並因小事降職保安人員。

魯比奧最初為她辯護，其後拒絕評論。副總統萬斯（JD Vance）呼籲先查清事實，但強調若有壞事發生，相關人士須承擔後果。國會民主黨人已要求調查。