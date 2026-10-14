俄拘《北海道新聞》記者指從事間諜活動　涉刺探庫頁島防衛能力

日俄關係持續惡化之際，俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）等媒體10月13日報道，日本一名記者因涉及間諜活動，已被俄羅斯聯邦安全局（FSB）拘留。



媒體引述FSB說法稱，該名記者任職於《北海道新聞》（Hokkaido Shimbun）。他在準備離開俄羅斯前，於遠東庫頁島（Sakhalin）被捕，隨後被移送至莫斯科拘留。當局表示，該名記者涉嫌為日本情報機關工作，於庫頁島刺探俄方的防禦能力。

當局未公開該記者姓名，但俄羅斯國家電視台播出其被捕時畫面，顯示FSB人員突擊一處房間，該記者被制伏在地上，由3名身穿黑色制服、蒙面人員鎖上手銬。畫面還顯示，他被兩名FSB特工押上一架飛機，隨後被帶到莫斯科列福爾托沃區法院（Lefortovo District Court）提審。

法院批准將其拘留近兩個月，俄方依刑法第276條間諜罪立案。 路透社報道，日本駐俄大使館方面暫未回應。

2026年8月13日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問爭議島嶼南千島群島（日本稱北方四島）期間，品嘗魚子醬。（Reuters）

路透社指出，由於日本加入西方為烏克蘭戰爭而對莫斯科實施的制裁，俄羅斯將日本視為「不友善」國家。

而俄羅斯和日本從未簽署正式的二戰和平條約，主要障礙在於兩國圍繞南千島群島（日本稱為北方四島）的領土爭端懸而未決。

今年8月，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭） 訪問了南千島群島中的伊圖魯普島（日本稱擇捉島），在日本引發軒然大波，日本首相高市早苗對此表示強烈抗議。