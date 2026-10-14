大阪道頓堀地標第六代固力果廣告牌11月30日退役　明春換第七代

日本大阪道頓堀地標「固力果廣告牌」將更新。江崎固力果10月14日宣布，現行第六代廣告牌將於11月30日結束展示，12月起展開工程，第七代預計2027年春季登場。



這塊廣告牌自1935年首次設置以來，隨時代不斷變更設計，成為大阪南區著名地標。現行第六代於2014年登場，捨棄傳統霓虹燈，改用約14萬顆發光二極管（LED），可播放多樣影像。廣告牌高20米、寬10.38米，2003年獲指定為大阪市都市景觀資源。

大阪市中央區道頓堀固力果廣告牌。（資料圖片）

廣告牌中央的奔跑者標誌，象徵創辦人江崎利一提出的「以食品提升國民體格」理念，該標誌1920年誕生，1922年用於「營養菓子Glico」包裝。

第六代廣告牌曾用於發布健康資訊，並與大阪府警方合作防止青少年犯罪。江崎固力果表示，更新後將繼續透過奔跑者標誌，致力實現人們健康與豐盛生活。