印度航空飛德里航班　接「劫機代碼」轉降齋浦爾　所有人安全

印度航空一架由德國法蘭克福飛往德里的客機，10月14日因接獲「劫機代碼」轉降印度齋浦爾（Jaipur），英媒報道，其後證實為虛假炸彈威脅，全機人員安全。航班最終於當晚抵達德里。



新德里電視台（NDTV）報道，涉事航班AI 2030為波音787夢幻客機，原定飛往德里，上午9時45分安全降落齋浦爾，距目的地約280公里。

機場有關部門接獲「劫機代碼」後，啟動最高級別應對。艾哈邁達巴德空中交通管制消息稱，AI 2030發出「squawk code 7500」代碼，該代碼為國際通用、代表飛行中遭非法干擾。

2024年1月18日，一架印度航空的空中巴士A350飛機在「印度之翼2024」航空展上展出。（Reuters）

飛機着陸後，當局謹慎接近，其後架設梯子讓乘客落機。官員稱所有人安全，乘客及機組人員經徹底檢查後獲准下機。

印度航空其後發聲明，確認航班因「察覺安全隱患」轉降，乘客經安全檢查後重新登機繼續前往德里，並已於當晚抵達。

航空公司對事件造成不便表示遺憾。