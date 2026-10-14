韓國政府遷址新方案　包括外交國防部44機構2031年前完成搬出首爾

韓國政府10月13日宣布，計劃將外交部、統一部、國防部、金融委員會等44間中央行政機構及所屬機構遷往世宗市，到2031年完成搬遷，涉及公務員按編制計算共9,929人。



《韓民族日報》報道，行政安全部長官尹昊重13日在政府首爾辦公大樓舉行記者會表示，可使用臨時辦公樓的27家機構將於2027年內分階段搬遷，涉及2,995人，明年上半年先遷入廣播通信委員會、個人資料保護委員會、原子能安全委員會、國家人權委員會等6家機構，下半年再有金融委員會及19家機構遷入世宗市租賃的民間辦公樓。

其餘17家需獨立辦公樓及特殊設施的機構，包括監查院、警察廳、高級公職人員犯罪調查處及外交部、統一部、國防部等，將在新辦公樓建成後分批搬遷，涉及6,934人，預計2031年完成。

韓國總統李在明2026年9月18日在青瓦台舉行記者會（Pool via REUTERS）

相關部門指這些機構因偵查、安保、管控等業務特殊性，需獨立設施。法務部及性別平等家族部此前已公布明年搬遷計劃，但仍需修訂《行政中心複合城市建設特別法》，因現行法律將這兩個部門與外交部、統一部、國防部列為不屬搬遷對象。

政府預計明年辦公樓租賃、改造及運營費用，加上公務員遷居補助，合計約需897億韓圜；為需獨立辦公樓的機構新建辦公樓預計耗資約3.1萬億韓圜，計劃在明年預算中安排約286億韓圜初步設計費。

行政安全部將在完成協商及公開聽證會等法定程序後，調整並公告搬遷計劃。政府亦將提供搬家費及初期遷居補助，並研究為暫難遷居的公務員提供交通便利方案。