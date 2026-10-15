WSJ：Netflix宣布全球裁減1000個職位　規模自2022年來最大

《華盛頓郵報》報道，Netflix於10月14日宣布將於全球裁減約1000個職位，佔全公司員工約6%，為2022年以來最大規模的裁員行動。Netflix表示，公司正面臨增長放緩以及觀眾參與度不足的問題。



Netflix聯席行政總裁彼得斯（Greg Peters） 和薩蘭多斯（Ted Sarandos）向員工發放電郵，指將會在產品、技術、法律及人力資源部門中裁減人員。兩位高層在信中向員工表示，公司的使命是為全世界提供宏大且富有雄心的娛樂，要實現這項使命，就必須嚴謹規劃，優先投放人力與資源於關鍵領域。

Netflix近年來面對用戶活躍度下滑的問題，並嘗試多種方式使用戶於平台上停留更多時間，包括增設直播節目頻道，以及與其他串流平台的服務進行捆綁。同時引入播客（podcast），YouTube創作者製作的內容，以及體育賽事和各類現場活動。

華盛頓郵報指，Netflix將全球性裁減約1000個職位，據稱增長放緩以及觀眾參與度不足成裁員主因。（Reuters）

報道引述市場數據平台Antenna的數據指出，即使客戶流失率在美國僅高於2%，在業界內領先，但股價在近12個月內下跌約40%。

彼得斯和薩蘭多斯表示，Netflix會繼續在關鍵領域積極投資，但同時表明此舉意味着需要在業務範圍內作出針對性選擇，務求公司可持續為會員、合作夥伴、員工及投資者創造價值。