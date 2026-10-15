巴基斯坦有學校屋頂坍塌　至少28名師生死亡　大多不足13歲

巴基斯坦白沙瓦市（Peshawar）一所學校於10月15日在上課期間發生屋頂坍塌意外，造成至少27名學生和1名教師死亡；死者大多是13歲以下學童。當局表示，擔心死亡人數可能還會上升。



路透社報道，事發地是一間名為Al-Khair Education Center的私立學校，位於該市的迪爾社區（Dir Colony）。有負責救援的人員表示，建築物上層的屋頂先坍塌到了下一層的屋頂上，進而導致一樓屋頂也發生坍塌，砸向了正在上課的學生。

地區應急官員Iftikhar Khan說：「到目前為止，我們已經從廢墟中救出了至少45名兒童。」他補充說，據報道，仍有更多兒童被埋在廢墟之下。從當地電視台的畫面顯示，救護車正趕往現場，救援人員從廢墟中救出渾身是血的學生。

事發地是一間名為Al-Khair Education Center的私立學校，位於該市的迪爾社區（Dir Colony）。(Reuters)

當局表示，救援隊伍正忙於將受害者遺體和傷者送往醫院。當地醫院則表示，大多數罹難者在被送抵時已無生命體徵；另有20名傷者被送往該院接受救治。

當局現已就事故原因展開調查。初步消息指，涉事建築物結構安全問題或是事故主因。巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫（Shehbaz Sharif）對遇難者表示哀悼，並要求全力救治傷者、妥善做好善後工作。