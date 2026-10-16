遊日注意｜日本三重縣通過首個防顧客滋擾條例　違者可罰50萬日圓

日本三重縣議會周五（16日）通過防止顧客滋擾條例，是全國首條訂明刑事罰則的同類條例。條例規定，若顧客在店內大聲喊叫來向店員索取利益、做出猥褻行為等，可被罰最高50萬日圓（約2.5萬港元）甚至拘留。



根據條例，顧客藉無理大喊來施壓店員提供金錢、貨品，過度要求道歉，做出猥褻言行及跟蹤等都屬於騷擾行為。若經營者勸阻不果，可向縣政府提交申請，由專家組成的小組進行審查。

若有關行為被認定屬騷擾，知事會向施害者發出禁令；若對方不遵從，則向執法機關報案。法院若裁定罪名成立，可判處50萬日圓以下罰款甚至拘留。條例將於2027年4月1日正式生效。

圖為日本大阪一間免稅店外。（Getty）

三重縣政府認為顧客騷擾已成為社會問題，2024年成立專家會議，就一些未至於構成恐嚇或強迫罪、現行法例無法處理的行為，與檢察廳等商討可否納入罰則。

引入罰則在當地意見不一。有企業及工會認為做法可有效阻嚇滋擾行為，亦有意見認為此舉或會妨礙消費者爭取正當權益。

三重縣知事一見勝之在條例通過後對傳媒表示，與其他國家相比，日本顧客的地位較高，一向被認為顧客騷擾較多。他相信條例實施後，縣內的顧客騷擾行為會減少。