俄羅斯無人機空襲烏克蘭多地3死　過百萬人一度停電

英媒引述烏克蘭官員報道，俄羅斯10月16日（周五）清晨向烏克蘭多地發動襲擊造成至少三人死亡。有兩間購物中心被擊中，電網同樣遇襲，導致全國超過100萬人暫時斷電。



據路透社報道，烏克蘭東部城市哈爾科夫（Kharkiv）的州長西尼胡博夫（Oleh Syniehubov）表示，襲擊發生在該市三個區，造成一名71歲婦女及一名58歲男子死亡，另有12人受傷。

烏克蘭能源部表示，其維修人員已恢復因俄羅斯發動無人機襲擊而斷電的超過100萬人的電力供應。

在與波蘭接壤的西北部伏林州（Volyn），州長羅曼紐克（Roman Romaniuk）稱，無人機襲擊了一家食品加工廠，造成一人死亡，8人受傷。他表示，當日上午有37萬人暫時停電，但其中10萬人後來恢復了電力。

伏林州首府盧茨克（Lutsk）市長拉祖莫夫斯基（Andriy Razumovskyi）在網上表示，該市停電可能至少持續24小時。

羅曼紐克稱，無人機襲擊持續了一整天，襲擊了一個科韋爾鎮（Kovel）的海關碼頭，並燒毀了約10輛貨車。科韋爾鎮位於基輔通往波蘭的一條主要幹道上。

官員稱，至少有兩間購物中心遭襲，一家位於靠近前線的北部城市蘇梅（Sumy），另一間位於鄰近的里夫內州（Rivne）。俄羅斯近期多次對購物中心及市集發動襲擊。

蘇梅緊急救援部門發布的照片​​顯示，地板上血跡斑斑，購物中心入口也遭到破壞。

里夫內州長科瓦爾（Oleksandr Koval）表示，無人機襲擊了里夫內州一間大型購物中心和其他地點，造成7人受傷。

2026年10月16日，烏克蘭里夫內州（Rivne），俄羅斯無人機襲擊烏克蘭期間，一棟公寓大樓遭到破壞，大樓前椅子上擺放着滅火器。（Reuters）

烏克蘭能源部表示，里夫內市及其周邊地區的大部分地區在能源基礎設施遭到攻擊後停電。