加拿大軍事基地大火 總理卡尼：4軍人死亡、數十人傷
撰文：蕭通
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加拿大艾伯塔省（Alberta）東部的韋恩賴特軍事基地（Canadian Forces Base Wainwright）於10月17日起火，此前加拿大環球新聞（Global News）引述多名軍方人士消息稱，事故造成至少7人死亡，但總理卡尼（Mark Carney）於18日表示，火災造成4名軍人殉職，另有數十人受傷。
卡尼宣布全國哀悼
路透社報道，肇事基地是加拿大最大的軍事基地之一，當局披露的細節依然相當有限。火災發生在17日下午4時左右，地點位於基地的一處訓練區，當時陣風風速高達每小時96公里。加拿大環球新聞（Global News）此前報道，事故或因演習擊中基地內天然氣管道或氣井造成。
卡尼於18日形容，這是加拿大軍隊和平時期在本國領土上發生的最嚴重悲劇之一，並宣布展開全國哀悼，所有政府大樓都將下半旗致哀。
北約（NATO）軍事委員會主席德拉戈內（Giuseppe Cavo Dragone）18日發聲明致哀，稱該軍事基地不僅是加拿大士兵的訓練地，也是許多盟軍的訓練地。
新華社報道，加拿大國防部18日排除此次事故為恐怖活動所致。加國防部證實，當地時間17日下午4時左右，韋恩賴特軍事基地訓練區內發生火災，火勢迅速蔓延至訓練區邊界之外。
國防部長麥堅迪（David McGuinty）形容事件慘重。加拿大軍方稍早時間稱，在完成通知死傷者家屬前，不會確認傷亡細節或人數。
新華社指出，韋恩賴特軍事基地位於埃德蒙頓東南約200公里處，總面積超過600平方公里，是加拿大重要的聯合兵種實彈訓練場，設有加拿大機動訓練中心、加拿大第3師訓練中心等十餘個駐紮單位。
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