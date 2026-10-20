美媒：烏克蘭F-16淪7萬美元無人機殺手　戰機損耗過半停飛

美媒10月19日報道，烏克蘭正出動美製F-16戰機擊落俄羅斯噴氣式動力無人機，但頻繁出動令這批價值數百萬美元的戰機損耗嚴重。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，烏克蘭約50架F-16中，約一半因維修而停飛。



《紐約時報》報道，俄羅斯造價僅約7萬美元的噴氣式動力無人機持續威脅烏克蘭城市，F-16已成為烏軍對抗這種新武器的第一道防線。

澤連斯基形容，F-16是擊落這類無人機「最有效的工具之一」。烏克蘭空軍發言人伊赫納特（Yurii Ihnat）稱，上月俄羅斯發射3,500架噴氣動力無人機，烏軍攔截其中1,900架，F-16擊落「相當大一部份」，更有一名F-16機師單次出動擊落10架。

烏克蘭空軍F-16發射AIM-9「響尾蛇」導彈，畫面中的這架F-16採用了特的全「響尾蛇」掛載（烏克蘭空軍影片截圖）

出動頻繁損耗大 但能省點用更昂貴的愛國者導彈

報道指，以F-16應對廉價無人機代價高昂。退役美國空軍中將德普圖拉（David A. Deptula）指，烏克蘭「被迫以相對細小的機隊日復日替代資源充足的多層防空系統」，此舉令烏軍「以超出應有速度消耗有限資源」，「並非可持續的長期方案」。

報道指，烏克蘭正加緊開發其他攔截武器，但目前F-16是少數能追上噴氣動力無人機、又不用消耗昂貴愛國者導彈的武器。