東京大學校長遴選爆爭議　當選人得票少對手一半　文科省促說明

日本知名學府東京大學上月選出創校近150年來首位女校長，但結果引起爭議。日本文部科學省罕有介入，要求東大審查遴選過程。日本共同社10月21日報道，此次校長遴選中，由得票第二的候選人藤垣裕子當選，但其所獲票數與對手、東大副校長染谷隆夫相差一倍。



2026年9月29日，當選日本東京大學新任校長的藤垣裕子出席記者會。（東京大學網頁圖片）

共同社報道，據文部科學省透露，該部門就大學校長遴選要求校方審查尚屬首次，這一做法十分罕見。文部科學省官員於周二（20日）上午前往東大遞交相關文件，稱校方應基於社會責任，回應校內外的質疑。此外，校方就此次校長選拔盡說明責任，對於推進治理改革至關重要。東大方面回應稱，將切實履行相關責任。

報道指出，64歲的研究生院綜合文化研究科教授藤垣裕子，於9月28日當選下任校長。但在校內投票中，藤垣以553票僅列第二，排名第一的副校長染谷隆夫獲得1,107票。文部科學省官員表示，東大對於顛覆得票結果未作充分說明，促使當局罕有介入。

東京大學副校長染谷隆夫。（東京大學網頁圖片）

本月13日，東大523名教職員提交請願書，要求校方說明遴選過程。校方其後回應稱，投票結果是重要考慮之一，但遴選委員對投票結果的考慮比重因人而異。

文部科學大臣關芳弘直言，此說法流於片面，未能充分交代遴選結果如何產生，情況令人遺憾，希望校方充分履行說明責任。