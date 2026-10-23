勒邦占士賽前奏國歌作勢練射波　特朗普狠批不尊重促道歉｜有片

NBA球星勒邦占士（Lebron James）今季加盟費城76人，占士10月21日（周三）首次上陣即為球隊擊敗衛冕冠軍紐約人。這場賽事在賽後卻引發爭議，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發文指占士在演奏國歌的時候，不尊重國家，認為他應該向美國人道歉。特朗普發布的影片可見，占士在演奏國歌期間，不斷揮動雙臂，似乎在熱身，其後又做出籃球「射籃」的動作。



勒邦占士在賽前奏國歌期間不斷揮動雙臂：

特朗普22日（周四）在其社交平台發文表示：「在唱國歌時，勒邦占士竟然如此不尊重我們的國家！我從一開始就說過他不行，簡直是恥辱。勒邦占士應該向所有為美國國旗和我們國家所代表的一切而犧牲的偉大美國戰士和英雄們道歉！」

綜合路透社與美媒報道，勒邦占士在賽前奏國歌時被拍到反覆練習高爾夫的揮桿動作，這激怒了許多球迷。

特朗普在Truthsocial分享的影片可見，勒邦占士與費城76人隊的隊員們站在一起，做着類似熱身伸展的動作，並模仿籃球投籃。

特朗普過往曾多次批評運動員在賽前奏國歌時的行為，尤其是美式足球（NFL）四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick）選擇在奏國歌時單膝跪地抗議種族不公的舉動。

2018年，由於費城老鷹隊不同意特朗普要求球員在奏國歌時必須站立的呼籲，特朗普取消了超級碗冠軍費城老鷹隊原定的白宮之行。

2020年，勒邦占士成為「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動的領導者，並在他登上NBA歷史得分榜榜首的過程中，一直積極支持進步議題。

勒邦占士過往曾對美國社會的不同議題提出批評，並且一直公開批評特朗普，這也導致許多人認為他在奏國歌期間的行為是一種政治聲明。

網上有球迷對占士的行徑表示不滿，一名網民在X平台上表示：「這簡直太不尊重人了。看看勒邦在奏國歌時的舉動。一個反美的左翼混蛋。」