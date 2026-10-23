日本芥川獎作家村上龍離世終年74歲　以《接近無限透明的藍》成名

日本文壇傳出噩耗。知名作家村上龍於10月17日逝世，享壽74歲。日本出版社幻冬舍23日證實死訊。村上龍於1976年憑藉代表作《接近無限透明的藍》（限りなく透明に近いブルー），先後獲得第19屆群像新人文學獎及第75屆芥川龍之介賞，一舉成名。



村上龍1952年出生於日本長崎縣佐世保市，從長崎縣立佐世保北高中畢業後，搬到鄰近美軍基地的東京都福生市居住。1976年，他就讀武藏野美術大學期間，以自身經歷為基礎，創作描寫年輕人過著頹廢生活的小說《接近無限透明的藍》，並憑藉這部作品獲得群像新人文學獎，隨後更一舉奪下芥川龍之介賞。由於作品內容極具衝擊性，當時引發日本社會廣泛關注。

與村上春樹被稱為「雙村上」 多次獲頒文學界重要獎項

此後，村上龍陸續推出多部話題作品，包括描寫遭遺棄在投幣式置物櫃中的孩子們努力求生的《寄物櫃的嬰孩》，以及1987年出版、描繪日本在世界經濟大恐慌衝擊下，年輕人逐漸崛起並登上政治舞台的《愛與幻想的法西斯》。他也與同時期活躍於文壇的作家村上春樹並稱為「雙村上」，兩人於1981年共同出版對談集《Walk Don't Run》。

1998年，村上龍憑藉在《讀賣新聞》連載的小說《味噌湯裡》獲得讀賣文學獎，2000年再以《共生蟲》榮獲谷崎潤一郎賞，接連拿下日本國內重要文學獎項。

此外，他於2005年推出的小說《逃離半島》，描寫朝鮮特種部隊佔領福岡巨蛋的故事，也成為暢銷作品。2006年起，他開始參與電視節目《カンブリア宮殿》（康布里亞宮殿）的演出。

延伸閱讀：韓國美女作家白洗嬉逝世 死後捐器官救5人 作品曾獲BTS成員力薦

+ 11

延伸閱讀：

日本芥川賞得主出爐！ 作者曝：5%內容由生成式AI寫

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】