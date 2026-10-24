法國再迎示威：全國逾100場抗議活動　135人被捕　里昂警放催淚彈

法國多地10月24日再舉行抗議活動，經歷上周的混亂後，法國政府大舉戒備，出動7萬警力應付，巴黎警方在示威舉行前於市內各處展開檢查，查獲大量「違禁品」如刀具、防毒面具、頭盔等，警方在社交網站指，會組織大規模檢查，旨在震懾可能懷不良企圖進入首都的人。內政部表示，截至當地下午1時，警方拘捕135人。

英國廣播公司（BBC）報道，法國全國有逾100個地點出現抗議活動，其中警方在第三大城市里昂（Lyon）施放催淚彈，驅散示威者。



在這輪示威中，法國主要學生組織「法國全國學生聯合會」（UNEF）以及具強大反建制色彩的「黃背心」團體等，號召24日在巴黎市中心示威，抗議高昂的生活成本和政府削減公共服務。里昂（Lyon）、南特（Nantes）等地都有集會。

法國示威：2026年10月24日在巴黎，一名示威者打扮成耶穌基督，手持仿製的加油機模型，這次示威旨在抗議高生活成本及能源價格上漲（Reuters）

法國內政部稱統計有136場示威舉行，約為3.5萬人，上周六同時間為264場，約為6萬人。

該國左翼「不屈法國」（LFI）領袖梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon，舉高拳頭者）也有現身在巴黎的遊行隊伍中。

商店加裝圍板提升保安

由於上周六10月17日的示威活動演變成騷亂，這次法國政府嚴陣以待，巴黎地鐵關閉多個車站，當地商店也紛紛加裝圍板，提升保安。

在上周的法國全國規模示威中，部分地區演變成嚴重暴力衝突，愛馬仕、蘋果（Apple Inc.）等門市成為洗劫目標。

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85%受訪法國人認為經濟狀況糟糕

BBC指，歐洲選民正逐漸失去對傳統政黨或執政黨的信心，不再相信他們會傾聽並解決人民關切的議題，年輕人目前面對的問題包括社會不平等、高樓價、人工智能（AI）對工作的威脅、氣候變化等。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）2026年春季一項調查中，85%受訪法國成年人認為該國經濟狀況糟糕，其中約四成的人認為非常糟糕，僅14%受訪者認為好，此數字是在18個調查覆蓋的高收入國家之中最差。

根據皮尤研究中心2026年春季一項調查，85%受訪法國成年人認為該國經濟狀況糟糕（Pew Research Center）

數據又顯示，自2018年以來，無論教育程度如何，法國受訪成年人對經濟的看法都變得更加悲觀。

調查顯示自2018年以來，無論教育程度如何，法國受訪成年人對經濟的看法都變得更悲觀（Pew Research Center）