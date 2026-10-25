澤連斯基稱不會為結束戰事放棄更多領土　星鏈已恢復正常速度

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日接受美媒專訪時表示，他願意達成協議結束俄烏戰爭，並對美國在衝突中提供的援助減少表示遺憾。澤連斯基強調，俄羅斯目前控制烏克蘭19%左右的領土，但烏方不願為了結束戰爭而割讓更多領土。澤連斯基其後透過通訊軟件Telegram表示，星鏈（Starlink）和星盾（Starshield）已恢復到被限速前的速度。現在的速度已經達到烏軍所需要的水平。



澤連斯基接受美國廣播公司新聞（ABC News）專訪：

澤連斯基在10月24日（周六）播出的專訪中重申，如果可以，他今天就會達成和平協議，並表示烏克蘭願意凍結當前的戰線，以結束這場持續近五年的戰爭。

澤連斯基表示：「我們已準備好盡快結束這場戰爭。」

當被問到這樣的協議需要滿足哪些條件，以及他是否會同意一項理論上意味放棄烏克蘭25%領土的協議時，澤連斯基予以反駁。他強調，俄羅斯現時佔領的領土遠少於此，而25%的說法意味烏克蘭必須從頓巴斯（Donbas）撤軍。

澤連斯基強調：「他們（俄軍）並沒有佔領我們25%的領土。當有人提到25%時，這意味我們必須自行撤出整個頓巴斯地區。而且，這確實意味他們將控制25%的領土。現在，他們（俄軍）正控制19.3%的領土。」

白宮近期加大對澤連斯基的施壓，要求其讓步以促成與莫斯科的和平協議。特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次指責基輔阻礙美國斡旋的和平談判取得進展。

10月初，特朗普取消了對俄羅斯的石油制裁，允許在油價高企的情況下進口柴油。同時，特朗普也敦促澤連斯基停止攻擊俄羅斯的能源基礎設施。澤連斯基批評此舉正中俄羅斯下懷，使其得以延長烏克蘭戰爭。

澤連斯基表示，他不覺得被美國背叛，但他對缺乏美國的支援感到遺憾。

他坦承：「我的感受就是這樣，現時缺乏支援。」

2023年2月7日，波蘭華沙機場，波蘭軍人在愛國者防空系統前巡邏，軍隊正進行導彈系統訓練。（Reuters）

澤連斯基也表示，過去三個月，烏克蘭僅從美國獲得24枚「愛國者」攔截導彈（Patriot Interceptors），而烏克蘭需要的數量遠遠不止這些。

他說，光是10月22日（周四）晚間就有30枚彈道導彈襲擊基輔。澤連斯基表示，烏克蘭平均每月需要350枚「愛國者」攔截導彈。

據路透社報道，烏克蘭24日（周六）表示，經過超過一周的限制後，星鏈衛星系統及其軍用版本星盾系統現已全面恢復運作。

烏克蘭官員表示，使用星鏈和星盾的設備速度早前被限制在每小時160公里，阻礙了軍方攔截俄羅斯攻擊無人機的能力，並迫使一些軍事行動取消。

澤連斯基透過Telegram表示，與星鏈和星盾連接的設備速度在夜間開始恢復正常。烏克蘭國防部同日表示，設備速度穩定在每小時400公里以上。