馬查多結束流亡返抵委內瑞拉　特朗普稱並不知情

委內瑞拉反對派領導人、去年諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado），在離開委內瑞拉近一年後，於10月25日返回家園。此前，她曾多次嘗試回國，但都以失敗告終，也導致她與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 的政府關係緊張。特朗普25日在白宮表示，他對馬查多回國一事毫不知情，並暗示美國將繼續支持代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）。



2026年10月25日，委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）返抵國家，在車上向支持者揮手致意。（Vente Venezuela Press/Handout via REUTERS ）

路透社報道，根據其團隊分享的圖片顯示，馬查多現身於西部拉臘州（Lara）一座教堂。在她乘車離開時，路人高唱國歌，並高呼「自由！」她的團隊表示，她將乘車返回首都加拉加斯（Caracas）。

路透社6月曾報道，美國官員至少一次要求她延後回國，她也曾多次嘗試入境未果。對於她今次成功返國，其團隊未有透露具體細節。但據兩位知情人士透露，馬查多是乘搭私人飛機從巴拿馬飛往哥倫比亞，然後經陸路進入委內瑞拉。

2026年10月25日，委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）結束近一年的海外流亡，返抵國家後現身拉臘州（Lara）一座教堂，獲大批支持包圍。（Vente Venezuela Press/Handout via REUTERS ）

將爭取舉行自由公正選舉

馬查多的外交事務首席顧問斯莫蘭斯基（David Smolansky）向路透社稱，馬查多計劃會見委內瑞拉的地震災民、政治犯家屬、國內民主運動領袖，並將積極爭取舉行自由公正的選舉。

自委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被美國帶走以來，特朗普多次表示支持代理總統羅德里格斯。他並於9月重申，現在考慮在委內瑞拉舉行民主選舉還為時過早。

2026年10月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）從馬里蘭州登上空軍一號，啟程前往密歇根州前發表講話。（Reuters）

特朗普25日在白宮表示，他對馬查多回國一事毫不知情，稱對方是位傑出女性，但認為目前委內瑞拉局勢良好。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在聲明中表示，馬查多能夠安全返回委內瑞拉，受益於美國支持和解談判，這些談判已促成數百名政治犯獲釋，數百名反對派政治人士結束流亡返回委內瑞拉。