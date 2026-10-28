巴西大選｜外媒：弗拉維奧拒向法院交出護照　已離境飛往美國

巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）之子、參議員弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）在總統大選落敗後，10月27日的最新消息稱，他已離開巴西前往美國。消息人士稱，他擔心因被指涉及腐敗、洗錢和非法外匯交易受查而被捕，但他否認有任何不當行為。此前一天，弗拉維奧表示，最高法院下令他交出護照及禁止出境。



2026年10月25日，巴西自由黨的總統候選人弗拉維奧（Flávio Bolsonaro），在次輪投票落敗後發表講話。（Reuters）

路透社引述兩名消息人士報道，弗拉維奧未遵守最高法院要求交出護照，而是離開巴西。不過，暫不清楚他是如何離境。據一名警方高級官員表示，弗拉維奧並非透過正規通道離開巴西。

路透社指出，目前尚不清楚弗拉維奧的目的地、抵美時間，以及是否會尋求政治庇護。美國有線電視新聞網（CNN）則稱，弗拉維奧正飛往美國佛羅里達州。

此前一天，弗拉維奧稱到監獄探視父親之後，被警方要求他交出護照及禁止出境，而警方是基於法庭的命令。路透社指出，弗拉維奧被要求在24小時內交出護照，以作為洗錢案調查的一部分。

2026年10月25日，巴西勞工黨候選人、現任總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva），在次輪投票勝選連任。（Reuters）

對於弗拉維奧已經離境的消息，美國駐巴西大使館、弗拉維奧均未有回應。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 的政府先前曾聲稱，弗拉維奧的父親、目前在囚的博爾索納羅在巴西遭到司法迫害。特朗普26日也稱，質疑今次大選結果被操縱。

弗拉維奧否認有任何不當行為，也強調自己沒有流亡的計劃。「我從未想過要離開這個國家，我會交出我的護照，為自己辯護，反抗這種荒謬的指控。這顯然是企圖恐嚇我。」

報道引述另外兩名消息人士稱，由於24小時內交出護照的限期已滿，弗拉維奧的證件已被註銷。