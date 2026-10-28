白宮發布特朗普與主教祈禱片段遭批政治宣傳　恐拖累中期選舉選情

美國中期選舉臨近，白宮上周發布總統特朗普（Donald Trump）與12名天主教主教一起祈禱的片段，做法引起爭議。其中，兩名涉事的主教公開表達不滿，批評白宮利用他們作政治宣傳，營造政治支持的假象。對此，白宮10月26日出面為特朗普作出辯護。



美聯社報道，美國白宮信仰辦公室本月22日安排天主教神職人員與白宮官員會面，討論特朗普政府的移民政策，以及神職人員簽證等問題。但他們之後被帶到橢圓形辦公室，並被拍下與特朗普祈禱的片段。片段是由總統特別助理、白宮通訊顧問馬丁（Margo Martin）於社交平台發布，可見多名天主教神職人員站在特朗普身後一起祈禱。

密爾沃基大主教格羅布（Jeffrey Grob）之後發道歉聲明稱：「我感到非常難過，不僅因為我所造成的傷害，還因為對於我們這些宗教領袖而言如此神聖的事情——即向天父祈禱——竟然以這種方式被操縱利用了。」

格羅布指，此次會晤由美國傳統基金會（Heritage Foundation）安排，旨在探討移民執法、宗教工作者簽證以及其他天主教群體所關注的議題。他原以為與白宮官員的會面屬於私人性質，後悔在中期選舉臨近之際，疏忽地參與了政治活動，又指所有與會者均沒同意將是次活動的片段或相片公開。

事件曝光後在當地天主教界掀起風波，事件令特朗普政府與天主教會本已緊張的關係雪上加霜。自第二任期上台以來，特朗普推行強硬移民政策，驅逐懷疑非法滯留者，已經引發教會的強烈批評。教宗良十四世（Pope Leo XIV）更曾與特朗普在中東戰事及移民問題上針鋒相對，包括批評華府對伊朗的轟炸，特朗普則稱教宗「非常糟糕」。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）更曾與特朗普在中東戰事及移民問題上針鋒相對。（Reuters）

就此，白宮發言人泰勒羅傑斯（Taylor Rogers）發表聲明，為特朗普在宗教自由及天主教群體所關注議題上的表現進行了辯護。她稱：「對美國天主教徒而言，特朗普是迄今為止最傑出的總統，他紮實的政績就是明證，如他阻止了聯邦政府將公權力作為武器來針對基督徒，並堅定地捍衛並擴大了我們的宗教權利等。」

根據皮尤研究中心近期的數據，美國天主教徒對特朗普施政表現的支持度，由去年剛上任時的47%下滑至目前的30%。有42%的天主教徒表示傾向支持民主黨候選人，僅39%支持共和黨。有意見認為，這次事件或進一步拖累特朗普和共和黨的支持率。