西班牙兩列高速列車相撞至少30死　有中國公民輕傷

西班牙兩列高速列車10月28日在托雷多（Toledo）附近發生相撞意外，至少30人死亡，當地官員並預料死亡數字可能會進一步上升。事發後連接馬德里與南部安達盧西亞（Andalusia）地區的鐵路線暫停營運。



事發於當地時間10月28日上午9時前，據西班牙傳媒El Pais引述消息人士指，一列載有397人的AVE高速列車，與一列停在軌道上、載有147人的Iryo列車相撞。

馬德里地區的輸血中心呼籲民眾前往捐血，稱為應對「醫療需求突然增加」的情況。

有乘客向西班牙COPE電台稱，「我們聽到一聲巨響，是一種持續約10秒鐘的沉重撞擊聲，感覺就像列車要出軌一樣。透過右側車窗，我看到損毀的火車，我想那應該是另一輛列車」。

新華社：有中國公民輕傷

中國駐西班牙大使館表示，截至目前，涉事車輛上共有4名中國公民，目前健康狀況總體良好。新華社報道，據列車上1名中國公民表示，與其同行的3名中國公民中有人受輕傷，車上乘客正疏散。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）表示，對托雷多（Toledo）發生的嚴重火車事故感到震驚，向所有受害者及其家屬致以深切慰問，並表達支持。

這是西班牙今年發生的第二宗致命高速列車意外，1月18日，西班牙南部發生兩列火車出軌意外，造成至少45人死亡、170人受傷。