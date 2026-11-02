拜票失足亡仍名列投票卡　團隊續爭取支持：誓代打到底阻對手回鍋

美國加州卡拉韋拉斯縣（Calaveras County）縣議會候選人朱迪奇（Bruce Giudici）8月31日拜票期間跌倒重傷不治，因已過除名期限，其名字仍列11月3日決選選票，所得選票照樣計算。



San Francisco Chronicle報道，朱迪奇30日挨家挨戶拜票時跌倒，頭部重傷，送聖華金總醫院後不治；競選團隊發聲明稱，會繼續競選，代他完成遺願，爭取選民11月投他一票。

三藩市灣區權威媒體SFGATE報道，事發於瓦利斯普林斯（Valley Springs）一處地形崎嶇的鄉村住宅區。當時68歲的朱迪奇正與兩名志願者驅車沿途拉票，由於前方私人車道過於陡峭，朱迪奇決定下車獨自徒步攀登拜訪住戶。

志願者在車上等待約10分鐘後察覺異常前往察看，才驚見救護車與消防車已疾馳而至。屋主發現朱迪奇倒臥於車道且頭部受撞擊重創，隨即撥打911求救。

朱迪奇隨後被緊急送往約30英里外的聖華金總醫院搶救，但因大腦遭受嚴重挫裂傷與大量出血，延至翌日宣告不治，令當地政壇與選民震驚惋惜。

美國加州卡拉韋拉斯縣（Calaveras County）縣議會候選人朱迪奇（Bruce Giudici）8月31日拜票期間跌倒重傷不治。（網絡圖片）

朱迪奇在6月2日初選以1,061票、即36.9%居首，前縣議員克拉普（Clyde Clapp）以1,023票、即35.6%居次，無人得票過半，兩人進入決選。

《加州選舉法典》第8803(a)條及第15402(a)條規定，大選前68天、即8月27日截止期後逝世的候選人，姓名依法不得從選票撤除且所得選票有效。

若得票過半勝出，該席位將在任期開始時宣告懸缺，依法交由加州州長委任替任人選填補至下一次選舉。

朱迪奇自稱財政保守派，關注政府開支、山火防備、公共安全及道路，生前在一家提供社會服務的非牟利機構擔任財務主管；其對手克拉普曾於2017至2018年出任同一議席。