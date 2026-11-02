美國中期選舉｜民主黨翻盤關鍵戰出岔　密歇根女將反撐特朗普盟友

美國中期選舉11月3日投票，密歇根州聯邦參議員選戰被視為民主黨爭取參議院多數的關鍵一戰。這個席位由退休民主黨人彼得斯（Gary Peters）騰出，民主黨候選人埃爾-賽義德（Abdul El-Sayed）對決共和黨前國會議員羅傑斯（Mike Rogers）。

然而，投票前不足48小時，民主黨初選敗將、眾議員史蒂文斯（Haley Stevens）突然倒戈，背書羅傑斯，令選情增添變數。



埃爾-賽義德

美媒報道，埃爾-賽義德曾任密歇根州公共衛生官員，競選主軸集中在生活成本高企等選民關切議題。報道指，民主黨要保住密歇根，對該黨在特朗普第二任期最後兩年爭取參議院多數至關重要。

羅傑斯

羅傑斯為前國會議員，獲總統特朗普（Donald Trump）支持，在選戰中主打治安及經濟議題，並獲特朗普陣營視為守住關鍵搖擺州的重要一席。

初選激戰留下裂痕

兩人對決的背景，是民主黨初選留下的深刻裂痕。8月初選中，埃爾-賽義德以微弱優勢擊敗史蒂文斯，代表民主黨出戰。初選時，雙方互相指責對方人身攻擊，數千萬美元外部支出湧入，包括美國以色列公共事務委員會（AIPAC）關聯的超級政治行動委員會支持史蒂文斯。

民主黨眾議員史蒂文斯（Haley Stevens，右前）11月1日宣布，倒戈支持共和黨的參議員候選人羅傑斯（Mike Rogers）。(Reuters)

史蒂文斯是以色列堅定支持者，埃爾-賽義德則嚴厲批評以色列，亦曾因涉及密歇根猶太教堂襲擊的過往言論，以及與爭議直播主皮克（Hasan Piker）同台而受批評。

史蒂文斯在初選中於包括底特律在內的韋恩縣及奧克蘭縣擊敗埃爾-賽義德，獲黑人及猶太選民支持，這兩大群體是民主黨聯盟的重要部份。

報道指，民主黨一直憂慮底特律地區黑人及猶太選民的投票熱情，原安排史蒂文斯與埃爾-賽義德一同出席教堂活動展示團結，最終卻演變成史蒂文斯與羅傑斯同場禮拜、其後宣布背書對方。

黨內決裂引發辭職潮與高層震怒

史蒂文斯在影片中稱，埃爾-賽義德說她不再受歡迎、叫她遠離，「他說得對，這就是我今日背書羅傑斯的原因」。其幕僚長隨即辭職，多名職員預計相繼離任。

密歇根民主黨州黨主席赫特爾（Curtis Hertel）稱史蒂文斯「已拋棄她聲稱關心的一切」；參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）斥這是「卑鄙的背叛」。

埃爾-賽義德淡化事件，稱自己專注選民關心的生活成本議題，「這些都不重要」。

特朗普讚「勇敢」

2026年11月1日，美國總統特朗普（Donald Trump）於艾奧瓦州出席中期選舉的造勢集會。（Reuters）

特朗普在Truth Social讚揚史蒂文斯是「備受尊敬民主黨人」，稱她展現「幾乎前所未有的忠誠」及「勇敢」。

眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）稱，背書後曾與史蒂文斯通話，鼓勵她「繼續說真話」。

提前投票自10月24日開始，截至30日已有逾180萬人投票。